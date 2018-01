Nankendorf im Lichterzauber

Rund 4000 Besucher aus Nah und Fern bewundern beleuchtete Berghänge - vor 2 Stunden

NANKENDIORF - Neben Pottenstein ist die Lichterprozession im Waischenfelder Ortsteil Nankendorf am späten Silvesternachmittag das größte Lichterschauspiel dieser Art in der Fränkischen Schweiz.

Ein faszinierendes Schauspiel: Die Berghänge rings um Nankendorf leuchteten am Silvestertag während der Lichterprozession. Etwas 4000 Besucher und Gläubige kamen in den kleinen Ort, um die romantische Illumination zu bestaunen. © Ralf Münch



Ein faszinierendes Schauspiel: Die Berghänge rings um Nankendorf leuchteten am Silvestertag während der Lichterprozession. Etwas 4000 Besucher und Gläubige kamen in den kleinen Ort, um die romantische Illumination zu bestaunen. Foto: Ralf Münch



Etwa 4000 Schaulustige kamen nach offizieller Schätzung der Polizei Pegnitz auch diesmal wieder nach Nankendorf, um die Illumination der Berghänge und der Wiesent zu bestaunen. Die Prozession selbst mit rund 1000 Gläubigen verlief ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Der letzte Gottesdienst der "Ewigen Anbetung" in der überfüllten Pfarrkirche St. Martinus, der sogenannte "Beschluss", dauerte diesmal jedoch etwa eine gute halbe Stunde länger als sonst. Erst gegen 17.30 Uhr setzte sich daher der Prozessionszug in Bewegung.

Die Temperaturen waren schon fast frühlingshaft; was auch diesmal wieder fehlte, war der Schnee. Die guten Straßenverhältnisse locken daher auch Besucher von weiter weg an. So waren viele Autokennzeichen aus dem Großraum Nürnberg am Straßenrand bis kurz vor Waischenfeld abgestellt, andere kamen aus der Oberpfalz oder aus Kulmbach oder Bamberg.

Seit mindestens 15 Jahren ist Uwe Dressel aus Waischenfeld als Zuschauer schon "Stammgast" am Silvesterabend in Nankendorf. Er wanderte diesmal über den Bergweg nach Nankendorf, während seine Frau den Geh- und Radweg an der Staatsstraße nahm, der gut frequentiert und mit Fackeln beleuchtet war.

"Wunderbare Einstimmung"

"Die vielen Lichter sind eine wunderbare Einstimmung auf den Silvesterabend", sagt Dressel. Wichtig ist ihm aber auch der religiöse Hintergrund der Prozession. Die Dressels feierten dann mit Freunden zu Hause Silvester in kleinem Kreis.

Waltraud Gschwandtl aus Rednitzhembach und Willi Eichhorn aus Roth waren das erste Mal dabei und machten mit ihren Wohnmobilen Station in Waischenfeld. Am Tag zuvor hatten sie den Bericht vom letzten Jahr im Fernsehen gesehen. Live dabei waren sie in den letzten zehn Jahren auch schon bei den Lichterprozessionen in Pottenstein, Obertrubach und Gößweinstein. Für Waltraud Gschwandtl sind die Lichter in Nankendorf eine "alternative und nicht alltägliche Silvesterfeier".

"Wir wissen aber auch dass das Ganze einen religiösen Hintergrund hat", sagt Willi Eichhorn, der die Fränkische Schweiz sehr gut kennt. Letztes Jahr unternahm er mit Freunden eine Rundwanderung vor Breitenlesau aus und machte mit seinem Wohnmobil Station bei der Brauerei Krug. Den Frankenweg ist er auch schon ganz gelaufen. "Da lernt man auch die Fränkische Schweiz sehr gut kennen", sagt Eichhorn.

Kein Platz in der Kirche

Das zweite Mal an Silvester nach Nankendorf gekommen waren Christian und Eva-Maria Mauerer aus Bayreuth mit ihren beiden Söhnen Christoph und Johannes. "Das erste Mal war für uns so faszinierend, dass wir nun ein zweites Mal hergekommen sind", sagt Mauerer. Eigentlich wollte die Familie am letzten Gottesdienst vor der Prozession teilnehmen. Doch in der Kirche war kein Platz mehr. Für die Mauerers ist die Lichterprozession in Nankendorf im Gegensatz zum überlaufenen "Lichterfest" in Pottenstein am 6. Januar noch ein Geheimtipp. Und dies noch im Sinne eines guten religiösen Volksglaubens, so Christian Mauerer.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Nankendorf erstrahlte an Silvester im Lichterglanz Neben Pottenstein ist die Lichterprozession am späten Silvesternachmittag das größte Lichterschauspiel dieser Art in der Fränkischen Schweiz. Etwa 4000 Schaulustige kamen nach offizieller Schätzung der Polizei Pegnitz auch diesmal wieder nach Nankendorf um die Illumination der Berghänge und der Wiesent zu bestaunen.



Ein wenig Kommerz gibt es aber inzwischen auch in Nankendorf. Denn eine der örtlichen Bäckereien bietet seit drei Jahren mit ihren Ständen Bratwürste, Gebäck, Glühwein und Bier an. Vereinzelt werden auch ein paar Silvesterraketen gezündet. Berthold Görl und Stephan Stöckel aus dem Nachbarort Löhlitz waren auch diesmal wieder die Vorbeter im Prozessionszug, bei dem Pfarrer Pater Rajhes Lugun zum zweiten Mal das Allerheiligste unter dem Baldachin durch den Ort trug.

Alle örtlichen Vereine, die Schützen aus Nankendorf und Löhlitz, die Feuerwehren aus diesen beiden Orten und die Soldatenkameradschaft Nankendorf-Löhlitz waren im Zug mit Fahnenabordnungen vertreten. Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS) hatte die Amtskette angelegt und wurde von seinen Stellvertretern Thomas Thiem (CSU) und Kurt Neuner (BBN) und zahlreichen Stadträten begleitet. Schon das ganze Jahr über haben die Nankendorfer Haushalte Wachsreste gesammelt, der größte Teil des Tropfwachs und der Kerzenreste stammt aus der Basilika in Gößweinstein.

Um 3000 solcher Wachslichter herzustellen, werden etwa 20 Zentner Kerzenwachs benötigt, dies sind rund 40 Säcke voll, die das Jahr über gefüllt werden müssen. Eine Arbeit, mit der man in Nankendorf das ganze Jahr über beschäftigt ist, um an Silvester dann diesen einmaligen Lichterzauber bieten zu können. Die Organisation mit rund 100 Helfern, auch aus der Nachbarortschaft Löhlitz, habe reibungslos geklappt.

THOMAS WEICHERT