Narretei in Auerbach: Großer Auftritt von Mandy und Josef

„Beziehungsdrama 2.0“ wird in der Auerbacher Prunksitzung fortgesetzt — Karin Steiner als Texterin - vor 40 Minuten

AUERBACH - Das Beziehungsdrama geht in seine Fortsetzung – zwischen Mandy Schmid und Josef Kreisl. Aber nur auf der Bühne der Prunksitzungen der Auerbacher Faschingsgesellschaft (FG).

Närrisches Trio: Josef Kreisl, Texterin Karin Steiner und Mandy Schmid (von links). Sie feilen am „Beziehungsdrama 2.0“. © Klaus Trenz



Karin Steiner hat den beiden närrischen Nachwuchstalenten wieder ihre Rollen auf den Leib geschrieben. Das Trio arbeitet seit etwa drei Jahren zusammen. Schmid (22) und Kreisl (22) auf der Bühne und Steiner als Texterin im Hintergrund.

Im Prinzip sind Mandy und Josef alte Hasen bei der Faschingsgesellschaft. Beide standen schon als Kinderprinzessin beziehungsweise Prinz auf der Bühne bei den Nachwuchssitzungen.

So kennt man Mandy Schmidt: Locker, lustig und immer einen Spruch auf den Lippen. © Klaus Trenz



Seit sie den Kinderschuhen entwachsen sind, sind sie bei den Prunksitzungen für die Erwachsenen aktiv. Dort wollen sie die Lücken schließen, die beispielsweise Elli Schübel und Gerti Thumbeck nach ihrem Abschied von der närrischen Bühne hinterlassen haben. „Wir wollen die Urgesteine der FG gut vertreten“, sagt Kreisl.

Die Versicherungsfachfrau Mandy Schmid stand schon immer in der Bütt, seit sie beim Auerbacher Fasching mitmacht. In ihren Texten bekamen meist die Eltern ihr Fett weg. Das hat sich geändert. Jetzt ist es Bühnenpartner Kreisl, der einiges über sich ergehen lassen muss. Was er mit Humor nimmt. Der angehende Versicherungskaufmann zeigte auf der Bühne mit wechselnden Partner schon einige Sketche.

Im vorigen Jahr fand Schmid im Internet ihren Traummann Josef. Der entpuppte sich am Anfang zwar nicht als solcher, machte aber innerhalb von Minuten deutliche Fortschritte, sodass es letztendlich zur (Bühnen)-Verlobung kam. Vielleicht auch vor Respekt vor Powerfrau Mandy. Wer weiß. In diesem Jahr geht die Geschichte in die zweite Runde. „Beziehungsdrama 2.0“ nennt das Texterin Steiner.

Zwar wird der Text in Versen vorgetragen, in der Art einer Büttenrede, aber die drei einigten sich darauf, das Ganze „ein bisschen anders zu verpacken“, sagt Steiner. Und das soll auch in den nächsten Jahren so weitergehen, „wenn“, so Mandy Schmid, „mir der Josef treu bleibt“.

Karin Steiner kam zur Ghostwriterin wie die Jungfrau zum Kind. Als ihr Sohn Luis 2013 Kinderprinz wurde, hat sie ihm seine Reden geschrieben. „Bis dahin habe ich überhaupt nicht gewusst, dass ich das kann, und plötzlich ist es aus mir herausgesprudelt.“ Seitdem feilt sie an den Sketchen von Mandy und Josef.

Die Ideen kommen das ganze Jahr über, werden aufgeschrieben, dann vor Fasching in die richtige Form gebracht und gemeinsam mit den Akteuren fein geschliffen. Dass das Ganze so gut funktioniert, hat einen einfachen Grund: „Wir können über das Gleiche lachen“, erklärt Steiner. Jeder kennt den Humor des anderen, weil er sich kaum voneinander unterscheidet. Gut ist ein Witz, ein Seitenhieb oder eine Pointe dann, „wenn wir selber darüber lachen können“, sagt Mandy und, so Josef, „dass alles zu einem selber passt“.

Viele Aufgaben

Wie viele andere Aktive der FG, hat auch das Sketchtrio noch andere Aufgaben. Kreisl ist als Elferrat fast ständig auf der Bühne. Steiner schminkt zudem noch die 40 Kinder der Lollipops – die jüngsten Tänzerinnen der Stadtgarde. Schmid trainiert zusammen mit Manuela Klein das Damenballett und tanzt auch noch selber mit („das ist eine Gaudi“).

Und weil das offenbar noch nicht reicht, hat sie zusammen mit Michelle Scharz die Aufgaben der Gardetanzbeauftragten der FG übernommen. Sie betreut die Mädchen hinter der Bühne, sorgt dafür, dass alles da ist, was gebraucht wird und dass nichts unorganisiert ist.

Das wird keinem aus dieser Beziehungskiste zuviel. „Das macht man eben, weil die Faschingsgesellschaft wie eine Familie ist“, sagt Steiner und Schmid fügt hinzu: „Ich bin mit Leib und Seele dabei und man ist sich einfach für nichts zu schade. Wir freuen uns riesig auf die Saison. Es wird Zeit, dass es losgeht.“

KLAUS TRENZ