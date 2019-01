In den Zeiten des "Kalten Kriegs" zwischen Ost und West waren alljährliche Großmanöver an der Tagesordnung. Hierzu wurde, beginnend mit Reforger I vor genau 50 Jahren, bis in die 90-er Jahre hinein die Region um Pegnitz und Auerbach einschließlich der Fränkischen Schweiz regelmäßig zum Truppenübungsplatz. Bei Reforger I 1969 wurden rund 17.000 Soldaten aus den USA eingeflogen. Mit Panzern, Hubschraubern und schweren Lastwagen bezogen sie in Wald und Flur Stellung, wobei sie auf dem weichen Untergrund immense Schäden anrichteten. Ziel war, gegenüber dem Warschauer Pakt die Verteidigung der Bundesrepublik zu demonstrieren.

Am Mittwoch ist in einem Wohnhaus in Bindlach ein Feuer ausgebrochen. Schnell war die Feuerwehr vor Ort, konnte allerdings nicht mehr verhindern dass sich die Flammen bis ins Dachgeschoss ausbreiteten. Schuld an dem Brand war vermutlich ein defekter Ölofen, so die Polizei. Die beiden Bewohner kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.