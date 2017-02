Närrisches Gößweinstein: Hexe, Hühnerstall und Hillary

Der Wallfahrtsort macht seinem Namen als Narrenhochburg wieder alle Ehre - vor 29 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Das war absoluter Teilnehmer- und Besucherrekord: Nach Angaben der Polizei Ebermannstadt sahen am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein 10 000 Besucher den Faschingsumzug in Gößweinstein.

Diese fünf Tyrannosaurus Rex sorgten beim Faschingsumzug für großes Aufsehen, gaben sich dann aber doch harmloser als gedacht. © Thomas Weichert



Diese fünf Tyrannosaurus Rex sorgten beim Faschingsumzug für großes Aufsehen, gaben sich dann aber doch harmloser als gedacht. Foto: Thomas Weichert



Mit 49 teilnehmenden Gruppen mit rund 1400 Narren aus der gesamten Fränkischen Schweiz wurde der Teilnehmerrekord vom letzten Jahr mit damals 44 Gruppen noch einmal überboten. Gößweinstein hat sich damit zum Mekka der Narren in der Region gemausert.

Den Vogel schossen wieder einmal die Narren aus dem kleinen Jurahochdorf Kohlstein mit einer zwölf Meter hohen und beweglichen Hexe ab, die ihr Hexenhaus zog, dass das neue Gößweinsteiner Rathaus symbolisierte. Viel Prominenz war diesmal vertreten. So SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der im Cabrio von Bodyguards bewacht wurde, oder US-Präsident Donald Trump und Hillary Clinton. Leibhaftig als Burgfräulein fuhr CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert in der Burg des Bayern-Fanclubs Morschreuth mit. Gleich drei Prinzenpaare, aus Pottenstein und Gößweinstein aus Kühlenfels, fuhren mit Cabrios an der Zugspitze.

Diese Enten aus Kleingesee ließen sich von der grassierenden Vogelgrippe nicht abschrecken und kamen trotzdem nach Gößweinstein.



Diese Enten aus Kleingesee ließen sich von der grassierenden Vogelgrippe nicht abschrecken und kamen trotzdem nach Gößweinstein.



An der Zugspitze waren die großen Garden der Gößweinsteiner und Kühlenfelser Narren zu finden. Zu bestaunen waren einfallsreiche Faschingswägen und jede Menge bunte und phantasievolle Kostüme. So die Einhörner aus Etzdorf und Türkelstein, die Teufel aus Wichsenstein, die Huckepacker aus Gößweinstein und die Glücksbärlies aus Ober- und Unterailsfeld von der Asfölder Jugend. Hühnerloh OHO kam mit einem ganzen Hühnerstall; toll auch der Wagen der Gärtnerei Wiedow unter dem Motto "Vogelalarm" als riesiger Pfau.

Den Vogel schossen die Kohlsteiner mit einer haushohen Hexe ab, die ihr Hexenhaus zog, welches das neue Gößweinsteiner Rathaus symbolisierte. © Thomas Weichert



Den Vogel schossen die Kohlsteiner mit einer haushohen Hexe ab, die ihr Hexenhaus zog, welches das neue Gößweinsteiner Rathaus symbolisierte. Foto: Thomas Weichert



Die Landjugend Haßlach hatte einen ganzen Wald mit Jägerhochsitz auf ihren Wagen gepflanzt. Erstmals war der neue Pottensteiner Verein "Frankenesel" dabei, natürlich mit einem Eselwagen. Pink Orange aus Pottenstein hatte die Pokemonarena mitgebracht und Sachsendorf Hellblau einen Wagen mit Scheichs und Kamelen aus Tausend und einer Nacht. Viele weitere Gruppen in bunten Verkleidungen liefen im Narrenzug mit, darunter die Fußballdamen aus Pottenstein.

Weitere Bilder gibt es in einer Galerie im Internet unter www.nordbayern.de/pegnitz

THOMAS WEICHERT