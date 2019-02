Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Prunksitzung der Auerbacher Faschingsgesellschaft In Auerbach hatten am Samstagabend ab 19.11 Uhr die Narren das Zepter in der Hand. Die Faschingsgesellschaft zelebrierte ihre Prunksitzung. Der Sitzungspräsident der Faschingsgesellschaft Auerbach, Daniel „Danny“ Schuster trat bei der ersten Prunksitzung am Samstag mehrmals auf das Gaspedal. „Manege frei“ hießt es für die über 100 Aktiven auf der Bühne des Kolpingsaals und für ein Publikum in bester Faschingslaune.

Närrisches Feuerwerk bei der Prunksitzung in Gößweinstein - so feierte der Narrenkübel Ein närrisches Feuerwerk zündeten die rund 100 Akteure während den beiden Prunksitzungen der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein am Wochenende im Gößweinsteiner Pfarrzentrum. Die sieben eigenen Garden und Tanzgruppen und die beiden Tanzmariechen boten überragende Garde- und Showtänze auf höchstem Niveau. Für oft schallende Gelächter im Publikum sorgten die vielen Mitwirkenden zahlreichen Sketche in einen in keiner Phase langweiligem Programm bis kurz nach Mitternacht.