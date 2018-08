Naturnahe Idylle für Internatsschüler in Pegnitz

Vor 50 Jahren wurde das Pegnitzer Landschulheim eingerichtet, das heute hauptsächlich die Justizschule nutzt - vor 1 Stunde

PEGNITZ - 4,5 Millionen Mark kostete das neue Landschulheim, das vor 50 Jahren in Pegnitz eingeweiht worden ist, idyllisch am Waldrand oberhalb des damals ebenfalls neuen ehemaligen Landratsamtes gelegen. Ein halbes Jahrhundert später ist es immer noch ein wichtiger Faktor für das Gymnasium – auch wenn der Großteil der Gebäude längst von der benachbarten Justizschule genützt wird.

Das 1968 in Pegnitz eingeweihte Landschulheim bot 100 Internatsschülern Platz. Zum Start waren es allerdings gerade einmal 17, von denen die seinerzeit hochmoderne und idyllisch gelegene Anlage genutzt wurde. Foto: NN-Archiv



Einst für 100 Internatsschüler ausgelegt, waren zum Start 1968 lediglich 17 Plätze belegt. Heimleiter war Oberstudienrat Adolf Drexler, sein Stellvertreter Studienrat Günther Wolf. Zu jedem Wohnblock gehörte ein sogenannter Heimvater, eine Lehrkraft des Gymnasiums, die nach der normalen Schulzeit die Heimschüler betreute.

Die Anlage galt damals als modernste und schönste in ganz Bayern. Neben den Schlafräumen gab es in jedem Block genügend Aufenthaltsräume, Nebenzimmer und sanitäre Anlagen. Weil die Jugendlichen ihre Kleidung selbst in Ordnung halten mussten, war in jedem Stockwerk ein "Schmutz-Balkon" vorhanden, auf dem die Schuhe geputzt und die Kleider ausgebürstet werden konnten.

Die musische Seite kam im Neubau ebenfalls nicht zu kurz: Es gab ein eigenes Musikhaus mit verschiedenen Musikräumen. Als Konzession an den damaligen Geschmack der Jugend war das Jazz-Zimmer dabei am größten ausgefallen. Die einzelnen Wohnblöcke waren durch einen langen Gang mit dem Hauptgebäude und den Wirtschaftsräumen verbunden. Der Heimleiter musste deshalb bei seinem täglichen Kontrollgang eine erhebliche Strecke zurücklegen.

In der hochmodernen Heimküche blitzte das Chrom. Über eine große Durchreiche war sie mit dem Speisesaal verbunden. Dank einer am Kopfende eingebauten Bühne konnten dort auch größere Veranstaltungen stattfinden. Der Wirtschaftstrakt war großzügig eingerichtet – mit Kühlraum, einem Aufzug in den Keller sowie Zimmern für das Personal, für eine Krankenschwester oder eine Schwesternhelferin, den Hausmeister und die Wirtschafterin.

Schon in der Bauphase des Landschulheims wurde darauf geachtet, den Bau möglichst bruchlos in die umgebende Natur zu integrieren. Foto: Foto: NN-Archiv



Auf die Außenanlagen wurde bei diesem Komplex großer Wert gelegt, damit sich alles in die Landschaft einpasst. Die Abhänge wurden einplaniert und angesät. Große Blumenkästen aus Waschbeton sollten dem Heim eine gewisse Wärme geben. Das Prunkstück war ein Brunnen, geschaffen vom Nürnberger Bildhauer Otto Goppel. Die Gipsform, die in Pegnitz ausgegossen wurde, bestand aus nicht weniger als 70 Einzelteilen. Zwischen dem Landratsamt und dem Schulheim sollte noch ein Sportplatz angelegt werden, ungeachtet dessen, dass die Sportanlagen des Gymnasiums nur wenige Meter entfernt sind.

Ein Heimplatz kostete im Monat 300 Mark. Aufgenommen wurden Schüler aller Altersklassen, allerdings war die Zahl anfangs auf 60 beschränkt, um einen stressfreien Start zu ermöglichen.

Es war ein langer Weg, bis sich der Staat entschloss, in Pegnitz ein solches Projekt zu verwirklichen. Der Landrat des ehemaligen Landkreises Pegnitz und Senator Heinrich Dittrich und die Schulleitung des Gymnasiums hatten sich mit Erfolg darum bemüht. Die heute in der Kommunalpolitik Verantwortlichen danken es ihnen, fungiert dadurch der Staat doch als Sachaufwandsträger für das Gymnasium. Es wurde großzügig gebaut nach der Devise "für die Bildung der Kinder sind die hohen Kosten vollauf berechtigt".

Geglückte Lösung

Aus einem Wettbewerb war die Arbeit des Nürnberger Architekten Friedrich Seegy als beste hervorgegangen. Seegy erhielt auch den Planungsauftrag und die Bauaufsicht. Architektonisch galt die Lösung als geglückt, denn die Gebäude schmiegen sich eng an den Verlauf des Hanges an und wirken nicht als Fremdkörper in der Landschaft. Die Umgebung wurde so gestaltet, dass auch hier der Charakter gewahrt blieb. Wirtschaftstrakt, Wohnräume für Heimleiter, Hausmeister und Wirtschafterin waren streng getrennt, ebenso die Unterrichts- und Spielräume. Die Anlage war durch einen langen Gang, abgetrennt durch Feuertüren, verbunden. Jeweils vier Heimschüler teilten sich ein Zimmer. Wollte ein Schüler für sich allein sein, brauchte er nur die Vorhänge an seinem Bett zuzuziehen.

Um den Schülern eine möglichst angenehme "zweite Heimat" zu bieten, wurde auf Freizeitmöglichkeiten großer Wert gelegt. Das Angebot reichte von einem Tischtenniszimmer, einem Werkraum und einer Buchbinderei bis zur Bibliothek. Selbst für einen jungen "Flugzeugbauer" unter den Schülern wurde ein extra Raum eingerichtet. Jedes Zimmer verfügte über einen kleinen Balkon. Die Erzieher wohnten, abgesehen von Heimleiter Drexler und Studienrat Wolf, in der Nähe. Sie hatten kleine Zimmer mit Bett, Schrank, Schreibtisch, Tisch, Stuhl und Waschgelegenheit.

Ziel des Internats ist es bis heute, den Jugendlichen einen möglichst guten Schulabschluss zu ermöglichen. Lernen und Freizeit sollen in einem möglichst angenehmen Umfeld stattfinden. Besonders großer Wert wird auf internationale Schulpartnerschaften gelegt.

Allerdings ist die Zahl der Internatsschüler nach einer Blütezeit immer mehr zurückgegangen. Zum Glück meldete die benachbarte Justizschule im ehemaligen Pegnitzer Landratsamt trotz eines millionenschweren Ausbaus immer mehr Platzbedarf an, so dass heute nur mehr ein Teil der einstigen Anlage als Schülerheim genutzt wird. Im vergangenem Schuljahr besuchten 25 Gymnasiasten das Schülerheim. Zehn Personen, darunter eine feste Erzieherin, betreuen die Heimschüler im Wechsel. Drei Lehrer des Gymnasiums kümmern sich am Tag um die Schüler. Der Besuch des Schülerheims kostet pro Monat 400 Euro.

