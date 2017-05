Nazi-Devotionalie und Amphetamin: Festnahme auf der A9

SOPHIENBERG/BAYREUTH - Marihuana, Amphetamin in größerer Menge, eine Nazi-Devotionalie und Waffen stellten Fahnder der Polizei bei drei Männern auf der A9 fest. Die Sachsen waren in ihrem Mercedes auf dem Weg in den Süden.

Fahnder der Bayreuther Verkehrspolizei hatten das Fahrzeug, einen Mercedes ML, am Dienstagmorgen gegen acht Uhr auf dem Autobahnparkplatz Sophienberg kontrolliert. Dort entdeckten die Beamten ein Tabak-Marihuana-Gemisch und 50 Gramm Amphetamin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einem Verdächtigen stellten sie einen Schlüsselanhänger sicher, der eine Verherrlichung des Dritten Reichs darstellt. Zu guter Letzt fanden die Fahnder zwei als Schlüssel getarnte verbotene Messer.

Keiner der drei Männer im Alter von 29 bis 38 Jahren wollte Besitzer der Drogen sein. Daher nahm die Polizei vorläufig alle Verdächtigen fest. Das Auto wurde abgeschleppt und untersucht. Dort fanden die Beamten keine weiteren Drogen. Beim Fahrer schlug ein Drogenschnelltest positiv an, jetzt wird gegen ihn wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

In der Wohnung eines Beschuldigten entdeckte die Polizei hingegen einen Joint und Hanfsamen. Gegen das Trio führen die Kripo Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Bayreuth nun umfassende Ermittlungen.

