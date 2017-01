„Nerf-Schlacht“ und „Luther-Bier“

PEGNITZ - Natürlich haben auch wir uns am „Räuberstübl“-Stammtisch die Stärke angetrunken. Froh waren wir, dass fast lückenlos, als der Bock aus Leups und Büchenbach zur Neige ging, Luther-Bier zum Ausschank kam, gab es doch aktuell viel zu besprechen. Dass wir aber jemals flüssigen Nachschub aus dem Pfarrbüro holen würden, hätten wir vorher nicht geglaubt.

Das Spiel mit Waffen soll keine Folgen haben, verspricht „Nerf“- Hersteller Hasbro. Die Munition ist schließlich aus Schaumstoff. © Foto: Sebastian Linstädt



Hauptthema war der in Not geratene Zirkus Renz, der in Pegnitz binnen Stunden eine unglaubliche Hilfsaktion ausgelöst hat. Während einige wenige Tierschützer das Wohl der Vierbeiner über das der Artistenkinder stellten, signalisierten hunderte Bürger nicht nur in unzähligen Facebook-Kommentaren Hilfsbereitschaft, sie ließen den Worten auch Taten folgen und brachten Lebensmittel, Kleidung oder Futter. Ein Pegnitzer spendiert gar eine komplette Zirkus-Aufführung für 350 Kinder. Respekt, auch wenn solche Aktionen der Familie Renz vermutlich nur vorübergehend helfen.

Nicht auf solche Hilfsbereitschaft hoffen darf ein ehemaliger Pegnitzer Unternehmer, der sich aktuell in einem Insolvenzverfahren Forderungen in Höhe von exakt 8 601 409, 25 Euro gegenübersieht. Auf der Habenseite stehen ganze 20 000 Euro zur Verfügung. Selbst Kenner der Pegnitzer Wirtschaft wundern sich ob solcher Summen. Man kann nur hoffen, dass die Gläubiger keine Einheimischen sind.

Natürlich war auch die klirrende Kälte ein Thema. Sie bescherte der Feuerwehr den ersten Einsatz im neuen Jahr. Als der Leitstelle ein Knistern und Zischen aus dem Lager eines leerstehenden Gebäudes am Bahnhofsteig gemeldet wurde, stellte sich schnell heraus, dass Wasser aus einem aufgefrorenem Rohr den Keller geflutet hatte. Es wurde abgepumpt.

Bewaffnete Kinder

Pump-Guns und ähnliche Waffen-Arsenale werden vermutlich eingesetzt, wenn der Stadt-Jugendpfleger zur „1. Pegnitzer Nerf-Schlacht“ in die Wiesweiherhalle einlädt. Kinder ab zehn Jahren beschießen sich bei „Nerf“ aus kunterbunten Spielzeugpistolen mit Plastikpfeilen mit dem Ziel, den Gegner auszuschalten. Getroffene Körperteile dürfen nicht mehr verwendet werden, im schlimmsten Fall droht das finale Aus.

Im Youtube-Kanal kann man sich Varianten wie „Nerf-War“ oder „Sturm auf das Terror-Café“ zu Gemüte führen. Wir halten das für völlig unverantwortlich. Dass der Jugendpfleger dazu in seinem Facebook-Profil den Spruch gepostet hat „Ich weiß, dass ich ein Rad ab habe, aber guck‘ doch mal, wie schön es rollt... Huiiii!“ haben wir mit „Gefällt mir“ markiert.

Da wenden wir uns doch lieber wieder dem Luther-Bier zu, das im Jubiläumsjahr landauf, landab durch die Kehlen rinnt. Es soll daran erinnern, dass der Reformator auch ein geselliger Mensch war, der mit seinen Zitaten zum Essen und Trinken den Sprachschatz reichhaltig beschenkt hat. Von Nutzen für den Genießer dieses „geistigen“ Getränks war wohl, dass seine Frau Katharina von Bora als Nonne das Brauen gelernt hatte.

Kritiker Kritiker sein lassen

Freilich gibt es auch evangelische Kirchenhistoriker wie den Göttinger Thomas Kaufmann, die eine solche „Vermarktung“ Luthers „banal, erbärmlich und albern“ nennen. Es sei nicht hinnehmbar, „dass die Kirche „Luther-Bier“ oder einen „Playmobil-Luther“ vertreibt. Wie dem auch sei, wir halten es eher mit Luthers Spruch: „Iss, was gar ist, trink, was klar ist, red’ was wahr ist."

