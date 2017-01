Netzwerken bringt Pegnitzer Frauenunion voran

Keine Änderung in Führungsspitze: Regina Schrembs wurde als Vorsitzende bestätigt - 23.01.2017 18:07 Uhr

PEGNITZ - Bei Kaffee und Kuchen gab Vorsitzende Regina Schrembs aus Horlach einen bebilderten Überblick über ein sehr aktives Frauenunionsjahr 2016. Zahlreiche politische Treffen in der Ortsgruppe wurden mit der CSU Pegnitz sowie auf Kreisebene veranstaltet und wahrgenommen. Für die Vorsitzende Schrembs steht Netzwerken und Austausch ganz oben auf der Agenda.

Die Vorstandsriege der Pegnitzer Frauenunion zusammen mit der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer. © privat



Es gab kommunalpolitische Fachgespräche, die FU-Bezirksdelegierten-Versammlung Oberfranken, CSU-Hauptversammlung in Pegnitz, FU-Kreisversammlung in Bischofsgrün und CSU-Kreisdelegiertenversammlung in Obernsees standen auf dem Programm.

Erstmals fand im Juli 2016 auch eine gemeinsame Sitzung der FU und CSU Pegnitz statt. In deren Rahmen war über die Faust-Festspiele diskutiert worden, zu denen auch die Frauenunion aufgrund der hohen Kosten eine kritische Haltung einnimmt. Auf sehr gute Resonanz hatten die Eigenveranstaltungen wie der Besuch des neu sanierten Don Bosco- Kindergartens gemeinsam mit MdL Gudrun Brendel-Fischer, die Teilnahme an der Stadtmeisterschaft Pegnitz im Schießen und der Workshop „Einmaleins des Reifenwechselns“.

Bei Söder und Koschyk

Auch nahmen die Mitglieder der Ortsgruppe Pegnitz am Gesprächsabend mit Bundestagsabgeordnetem Hartmut Koschyk im ASV-Heim oder am Vortrag von MdL Markus Söder in Betzenstein teil.

Bei der Informationsfahrt nach Berlin besuchten die 36 Teilnehmerinnen den Bundestag. In Bayreuth besichtigte man das Medienhaus samt Druckerei und das neue Sparkassen-Gebäude, in Pegnitz die Hotel- und Berufsfachschule.

Gemeinsam mit den FU-Ortsgruppen Hummelgau und Bayreuth-Land ging es bei der Muttertagsfahrt zum „Wertheim-Village“ und zur Abtei Maria Frieden in Kirchschletten.

Zugepackt wurde auf Kreisebene bei der Rama-Dama-Aktion und bei der Säuberung des Kronach-Flussbetts in Goldkronach. Der FU-Jahresausklang fand traditionell bei der „After Work-Party“ im Pegnitzer Adventsdorf mit Glühwein statt.

Nach Entlastung des Vorstandes übernahm Ehrengast Gudrun Brendel-Fischer als CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete die Leitung des Wahlausschusses.

Einstimmige Wahl

Die bisherige Vorsitzende Regina Schrembs wurde erneut einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Ebenso ihre drei Stellvertreterinnen Elvira Looshorn, Karin Fuchs und Jutta Failner aus Weiglathal. Deren Namensvetterin Jutta Failner aus Trockau übernimmt das Amt der Schatzmeisterin. Maria Seidler ist neue Schriftführerin. Beisitzerinnen sind Petra Lothes, Gabriele Lothes-Bernt und Renate Herlitz. Als Revisorinnen sind ab sofort Birgit Haberberger und Veronika Müller verantwortlich.

Gegen Gentests

Besonders wichtig ist der Vorsitzenden Regina Schrembs ihr Engagement gegen neue pränatale Gentests zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten wie zum Beispiel Trisomie 21, dem Down-Syndrom.

Die bayernweite Frauenunions-Aktion „Selbstverständlich“ fordert eine Verschärfung des Sexualstrafrechts und setzt sich gegen sexuelle Übergriffe auf Frauen ein. Sie steht für Schrembs ganz oben auf der Agenda. Heuer organisiert die FU-Ortsgruppe Pegnitz einen Besuch beim Senivita-Seniorenheim mit Vortrag zum neuen Pflegesystem.

Auch die CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer wird sich daran beteiligen. Im März steht ein Informationsbesuch bei der Feuerwehr Pegnitz an.

Teilnehmen wird die 26 Mitglieder starke und seit 2009 bestehende Ortsgruppe an Vorträgen über „Die Kunst der Kommunikation für Frauen“ am 10. Februar in Eckersdorf sowie an der Veranstaltung „Schutz und Selbstbehauptung von Frauen“, bei der Kriminal-Hauptkommissarin Carmen Benker am 6. Mai referieren wird.

Darüber hinaus wird zu zahlreichen weiteren Gelegenheiten das politische, gesellschaftliche und soziale FU-Netzwerk gepflegt.

Vorsitzende Schrembs betont, dass jede Frau herzlich willkommen sei und man dafür weder Parteimitglied der CSU noch der FU werden müsse. Ganz im Sinne ihres Netzwerkgedankens „Mehr Gemeinsamkeit und gegenseitige Unterstützung macht uns stark.“

GISELA LEINBERGER