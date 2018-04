Neu und gelungen: Ball der Städte lockte 420 Besucher

PEGNITZ - Es war eine Premiere in Pegnitz, etwas Neues, sehr Fesches, kündigte Moderator Bernd Rasser an. Und es war etwas sehr Gelungenes: der Ball der Städte Pegnitz und Auerbach am Samstagabend, zu dem rund 420 Besucher in die Christian-Sammet-Halle gekommen waren.

„Wir sind nicht die Tanzpolizei“: Mit diesen Worten animierte Karsten Friedrich vom Orchester Pik 10 die Besucher beim Ball der Städte erfolgreich zum Tanz. Lange Abendroben bildeten dort eher die Ausnahme; die meisten Damen trugen knielange und luftige Kleider. © Klaus Trenz



"Der Ball ist Ausdruck, dass die Städte über die Bürgermeister und Räte hinaus zusammengekommen sind", wandte sich der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab (SPD) an die zahlreichen Gäste. Und das Motto des Balls – New York, New York – sei der Inbegriff von Aufbruch in etwas Neues. "Wir haben genug Grillfeste", so Raab. So sah es auch sein Auerbacher Amtskollege Joachim Neuß (FW/AA): "Pegnitz und Auerbach rücken näher zusammen."

Alles Walzer!

In scherzhafter Anspielung auf den unterschiedlichen Dialekt meinte Neuß: "Wir leben auch an der Grenze zu Mittelfranken, wir kennen keinen Rassenhass." Mit ihren Ehefrauen schwangen die beiden Bürgermeister dann das Tanzbein als es zur Eröffnung hieß: Alles Walzer!

Das frühsommerliche Wetter der vergangenen Tage hatte wohl seinen Einfluss auf die Garderobenwahl vor allem bei den Damen. So gab es zwar vereinzelt lange, festliche Ballroben, aber die Mehrheit kam doch in knielang, leicht, luftig und schulterfrei. Viele gedeckte Farben waren zu sehen und wenn Farbkleckse aufblitzten, dann überwiegend in rot. Einfacher hatten es da die Herren im dunklen Anzug. Sie zollten dem warmen Wetter und vor allem der hohen Temperatur in der Halle Tribut, in dem sie schon nach den ersten Tänzen das Sakko ablegten und kurzärmlig eine flotte Sohle aufs Parkett legten. Einige hatten übrigens noch im Sportbeutel ein paar bequeme Ersatzschuhe für ihre Partnerin dabei.

"Wir sind nicht die Tanzpolizei und auch nicht Joachim Llambi von ,Let’s dance‘", animierte Karsten Friedrich vom Orchester Pik 10 zum Tanz. Und so war dann auch für jeden etwas dabei, vom klassischen Walzer – bei dem die Tanzfläche übervoll war und in die hinteren Bereiche der Halle ausgedehnt wurde – über Disco Fox, Rumba, Samba, Jive und Tango.

Etwas dünn

Nur mit der von Friedrich spontan initiierten Chorgemeinschaft Pegnitz-Auerbach klappte es nicht ganz und so klang der Refrain von "Ich war noch niemals in New York" aus den Publikumskehlen etwas dünn.

„Pegnitz und Auerbach rücken näher zusammen“: So lautete die Botschaft der Bürgermeister Joachim Neuß (li.) und Uwe Raab (re.) bei der von Bernd Rasser moderierten Veranstaltung. © Klaus Trenz



Man merkte fast gar nicht, dass man eigentlich in einer Sporthalle war. Höchstens vielleicht am Boden mit seinen vielen Linien und, dass es zum Tanzen nicht unbedingt glatt genug war. An der Decke dominierte eine riesige US-Flagge, die sich auch in Klein um die Tischbeleuchtung wiederfand. An zwei Leinwänden gab es Dauereinspielungen mit Bildern aus New York, die bei manchem Besucher für Fernweh sorgten.

Und dann war da noch das Graffiti-Banner mit – natürlich New York, New York-Schriftzug – und Slogans zu den gastgebenden Städten: "Pegnitz – fränkisch modern" und "Auerbach – richtig lebendig" hieß es darauf. Auch die Speisekarte nahm das Motto des Balls auf: "Es gibt Burger mit amerikanischen Krautsalat", erklärte Erwin Voit, Chef der gleichnamigen Catering-Firma aus Weiden.

Kulinarisch nicht überfordern

Ansonsten habe man beim Essensangebot aber eher auf Bodenständiges gesetzt, wollte die Gäste aus Oberfranken und der Oberpfalz kulinarisch nicht überfordern. Und so konnte noch zwischen frischem Atlantik-Lachs mit Spinat und Spätzle oder Rosmarinkartoffeln sowie Filet vom Oberpfälzer Schwein, ebenfalls mit Spätzle, gewählt werden. Gekocht wurde quasi vor der Tür im Küchenlastwagen. "Das haben wir öfter, wenn die Gegebenheiten entsprechend sind", berichtete Voit, der mit 15 Leuten da war. Ob der Ball für ihn etwas Außergewöhnliches war? "Nein", sagte Voit, so eine Veranstaltung bewirte er etwa einmal im Monat

Eine Verschnaufpause fürs Publikum gab es bei den Auftritten vom Duo "Just Two", die für ruhigere Klänge sorgten. Etwas zum Nachmachen, wie Moderator Bernd Rasser ankündigte, präsentierten dann die "Best Bavarian Dancers" mit ihrem Tanz der Vampire. Die ehemaligen Turniertänzer zeigten in der Sammet-Halle was die Profis können; Nachmachen wollte es dann aber doch keiner. Außer Rasser, der sich in flotte Samba-Schritte einweisen ließ.

Der Ball der Städte war eine gelungene Premiere mit Tanzmusik für jeden Geschmack, attraktivem Drumherum und guter Stimmung. Die Fortsetzung folgt nächstes Jahr in Auerbach.

