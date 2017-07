Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kirchenthumbach (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab) starb am Freitagabend ein 53-Jähriger. Der Mann war mit seinem Mercedes nach rechts von der Straße abgekommen und gegen den Betonpfeiler einer Brücke geprallt. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 53-Jährigen tun, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der kurze Regenschauer zu Beginn störte eigentlich niemanden, im Gegenteil: Er schweißte die Freundschaft zwischen Pegnitz und Hof unter den Schirmen eher noch enger zusammen. Niemand ging heim und so feierte der 14. Schlappenabend neue Rekorde: Die Tische reichten den Gehsteig vom Schlappenwirt hinauf bis zum Feinkost-Laden Wellhöfer, der Bierumsatz erreichte neue Rekordmarken und zum Schluss waren nach dem Feuerwerk von Willi Adamczyk wieder alle einig: "Das ist das schönste Pegnitzer Fest". Wesentlichen Anteil daran hatte neben der Schlappen-Hauskapelle "Fregga" die Stadtkapelle Creußen, die ihren grandiosen Auftritt von Hof in Pegnitz wiederholte.

Am Wochenende war in Ottenhof anläßlich der Kirwa wieder einmal der Bär los. Bei der Nachkirwa am Montag tanzten dabei die "Kirwarentner" den Baum aus. Am Ende hielten die Ottenhofer Kirwasenioren, Beate und Jürgen Gröschel, den Blumenstrauß in den Händen.