Neubau soll ausgedientes Gebäude in Badstraße ersetzen

Bagger reißen Haus, in dem bisher Active Key untergebracht war, ab - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Abrissbagger ist zurzeit in der Badstraße an der Zufahrt zum Ganzjahresbad Cabriosol aktiv: Abgebrochen wird das Gebäude, in dem bis vor kurzem das inzwischen in das frühere Aro-Domizil umgezogene Unternehmen Active Key residierte.

Der Abrissbagger ist zurzeit in der Badstraße an der Zufahrt zum Ganzjahresbad Cabriosol aktiv. Foto: Ralf Münch



Die bejahrte Immobilie soll durch einen Neubau ersetzt werden, bestätigte Eigentümer Karl-Heinz Glenk auf Anfrage unserer Zeitung. Bauherr ist sein Sohn Hans Glenk, Inhaber der gleichnamigen Elektrofirma. Das neue Haus wird deutlich höher als das alte, „denn da kommt ein Stockwerk oben drauf“. Und es wird ein Stück nach hinten versetzt, um vorne Raum für Parkplätze zu schaffen.

Die sind dann in erster Linie für die Kunden der Firma Reha Team gedacht, die ihre Pegnitzer Filiale von der Schloss- in die Badstraße verlagert. „Das ist auf einer Fläche von 350 Quadratmetern unser Ankermieter“, sagt Glenk. Für den ersten Stock sei man noch auf der Suche, „da laufen zurzeit Verhandlungen, wobei sich das Ganze ja nach Belieben unterteilen lässt“. Bezugsfertig soll der Neubau laut Glenk spätestens Ende Juli 2018 sein. Und bis dahin sollten dann auch sämtliche Flächen vermietet sein, ist er überzeugt.

sbr