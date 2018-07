Neue Attraktion: Skywalk bei Pottenstein eröffnet am 28. Juli

Pottensteiner Sommerrodelbahn startet am Wochenende zum "Baustellenpreis" - vor 25 Minuten

POTTENSTEIN - Jede Menge neue Attraktionen in Pottenstein: Am 28. Juli öffnet der neue Skywalk an der Sommerrodelbahn. Besucher können auf 130 Metern Höhe durch die Fränkische wandeln. Doch auch sonst hat sich an der Anlage einiges getan.

Der Skywalk, eine 130 Meter lange Hängebrücke mit transparentem Boden, ist etwas für schwindelfreie Naturfans. © Ralf Münch



Der Skywalk, eine 130 Meter lange Hängebrücke mit transparentem Boden, ist etwas für schwindelfreie Naturfans. Foto: Ralf Münch



In rasendem Tempo zu Tal: Schon drei Wochen vor der offiziellen Saisoneröffnung am Samstag, 28. Juli, öffnet die Pottensteiner Sommerrodelbahn wie schon an den vergangenen beiden Wochenenden an diesem Samstag, 7., und Sonntag, 8. Juli, ihre Pforten. Weil der Um- und Ausbau der beliebten Freizeit-Location immer noch nicht ganz abgeschlossen sind, lockt derzeit ein "Baustellenpreis" von nur zwei Euro pro Fahrt.

Wie mehrfach berichtet, erweitert der "Erlebnisfelsen", die Sommerrodelbahn Am Langen Berg in Pottenstein, ihr Freizeit-Angebot in diesem Jahr mit dem sogenannten Hexenbesen, einer doppelsitzigen Gondelbahn, die etwa sechs bis sieben Meter über der Trasse der Rodelbahn schwebt – und die in Grenzen mit einem Joystick gesteuert werden kann: eine Art hängende Achterbahn für notorische Querbeschleunigungs-Freaks.

Außerdem gibt es einen Höhen-Baumlehrpfad, dessen Prunkstück der "Skywalk" ist: eine 130 Meter lange Brücke mit einer Aussichtsplattform in 65 Metern Höhe, dank des semitransparenten Bodens eine ständige Herausforderung an die Schwindelfreiheit derer, die darüberlaufen.

Auf diese beiden neuen Attraktionen muss man allerdings nach Auskunft von Betriebsleiter Uwe Heinlein höchstwahrscheinlich noch bis zum offiziellen Eröffnungssamstag, 28. Juli, warten. "Beim Hexenbesen müssen wir noch Testläufe machen, denn die Sicherheit unserer Gäste geht vor", betont Heinlein. Auch der "Skywalk" bleibt noch geschlossen. "Wer den Höhen-Baumlehrpfad schon gesehen hat, war nachhaltig begeistert", berichtet Heinlein.

Der neue „Hexenbesen“ mit Doppelgondeln ist eine Art hängende Achterbahn und kann in Grenzen per Joystick gesteuert werden.



Der neue „Hexenbesen“ mit Doppelgondeln ist eine Art hängende Achterbahn und kann in Grenzen per Joystick gesteuert werden.



Sicher offen haben dagegen schon an diesem Wochenende jeweils von 10 bis 17 Uhr Frankenrodel und Frankenbob. Sofern entsprechende Besucherresonanz besteht, hält man auch länger offen, erklärt Uwe Heinlein. Auch die Gastronomie – künftig eine Erlebnisgastronomie mit großer Außenterrasse – soll an den beiden Tagen schon geöffnet haben. Unter der Woche laufen die Bauarbeiten. Zum Portfolio gehört künftig auch ein Abenteuerspielplatz.

Neue Parkplätze

Neu und für Rodelbahn-Gäste auf Anhieb etwas ungewohnt sind die direkt an der Rodelbahn (Am Langen Berg 50) angeordneten Parkplätze – im Endausbau 350. "Man kann wie gehabt im Tal parken und zu uns hinauf laufen – oder das Auto gleich oben abstellen", erklärt Uwe Heinlein.

Die Trampolin-Anlage ist Am Langen Berg ebenfalls bereits aufgebaut. Nun hoffen Uwe Heinlein und sein Team, dass das Wetter am Wochenende gut ist – und dass die Sonne der Region bis zum Monatsende treu bleibt.

Hans von Draminski Springer-Redaktion E-Mail