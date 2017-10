Neue Bahnbrücken eingeschoben

FUNKENDORF - Als die beiden Brücken in Funkendorf eingeschoben sind, kann Werner Schnabel durchatmen und etwas ruhiger schlafen. Er ist Bauüberwacher bei der Deutschen Bahn und sorgt dafür, dass an der Gemeindeverbindungsstraße nach Naslitz und am Wirtschaftsweg ein paar Hundert Meter weiter, beim Brückenabriss und -neubau alles klappt.

Per Hydraulik wurden die neuen Brücken angehoben und rund 30 Meter weit an ihren vorgesehen Platz geschoben. © Frauke Engelbrecht



Überall sind riesige Baumaschinen unterwegs. Nebenan warten schon die beiden gewaltigen neuen Teile, quasi auf der grünen Wiese. Dort wurden sie auch gebaut und nun im "Verschubverfahren" an Ort und Stelle gebracht. Der Zustand der alten Brücken – sie stammen aus den 1870er Jahren – sei schon ziemlich marode gewesen, sagt Schnabel.

Bereits seit rund 30 Jahren gebe es im Gemeinderat Diskussionen über einen Neubau, schätzt Bürgermeister Hans Freiberger (FWG). Bei jeder Brückenüberprüfung sei von der Bahn darauf gedrungen worden, dass etwas geschehen müsse. Mitte März dieses Jahres war es dann soweit.

Die beiden 18 Meter langen Bauwerke an der Bahnstrecke von Nürnberg nach Schirnding werden im Maßstab 1:1 ausgetauscht. Während die Brücke an der Gemeindeverbindungsstraße eine lichte Breite von 4,50 und eine Höhe von 3,66 Metern hat, ist die andere 4,50 Meter breit und 3,82 Meter hoch. Ende vergangener Woche standen beide Brücken, die aus bis zu 1000 Tonnen Stahl bestehen, fertig auf den Verschubbahnen. Am Samstagabend wurden sie per Hydraulik angehoben und rund 30 Meter weit an ihren vorgesehen Platz geschoben.

Zuvor waren in der Nacht zu Samstag die alten Brücken abgerissen worden. "Normalerweise sind wir näher dran", erklärt Schnabel. Aber Landwirte sollten weiter zwischen Bahnschiene und neuen Brücken durchfahren können, während die Maßnahme läuft. Das Verschieben sei wesentlich einfacher und schneller, als wenn auf der bestehenden Bahnschiene eine Hilfsbrücke errichtet werde. Denn dann müsse immer ein Gleis gesperrt werden.

Einfach waren die Arbeiten in Funkendorf trotzdem nicht. "Das ist hier ein ziemlich nasses Gebiet", resümiert der Bauüberwacher. Da das Gelände sehr tief liege, hätte man ständig mit Wasser zu tun gehabt, das aus den Drainagen benachbarter Felder kam. Um Stabilität zu gewährleisten, musste teilweise der Boden ausgetauscht werden. Zwischen 800 und 1000 Tonnen Erde wurden pro Brücke etwa bewegt.

Boden ausgetauscht

Auch am Samstagnachmittag machte das Wasser Probleme. Genau an der Stelle, an der das Bauwerk stehen soll, war der Boden nicht stabil genug und musste ausgetauscht werden. Der Einschub verzögerte sich dadurch bis in die Abendstunden. Als nächstes werden beide Bauwerke mit etwa 3500 Tonnen pro Brücke "hinterfüllt", schätzt Schnabel. Immer in 30 Zentimeter-Schichten, die dann mit Rüttelwalzen verdichtet werden. Danach kommt eine Planungsschutzschicht darauf, um das Wasser abzuleiten.

Auf eine Länge von 25 Meter in jede Richtung werden Schienenschotter und Schwellen angebracht. Gleichzeitig müssen die abgerissenen Materialien – Schienen, Schotter, Erde – sorgfältig getrennt entsorgt werden.

"Die Entwässerungsmaßnahmen und den Straßenbau macht die Gemeinde selber", berichet Bürgermeister Freiberger. Die Kosten hierfür trage die Bahn. Freiberger hofft, dass sie unter 100 000 Euro bleiben, denn dann brauche es keine Förderung von der Regierung und an der Gemeinde blieben keine Kosten hängen. Die Gesamtkosten für den Brückenbau, der 2018 fertig sein soll, schätzt er auf rund zwei Millionen Euro.

FRAUKE ENGELBRECHT