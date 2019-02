Neue Bohrung für Obernseeser Thermalwasser

Kostbares Nass soll aus 1,3 Kilometern Tiefe sprudeln - Bad soll mit Millionenaufwand modernisiert werden - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Rund zehn Millionen Euro will der Zweckverband bis zum Jahr 2022 in die Therme Obernsees investieren. Rund 2,5 Millionen Euro verschlingt dabei die dringend nötige Bohrung für einen neuen Thermalwasserbrunnen, nachdem die Genehmigung des Bergamts für die bestehende provisorische Anlage ausläuft. Aber auch das Bad soll mit hohem Aufwand modernisiert und attraktiver gestaltet werden.

Vor allem die Ruhebereiche sollen bei der Modernisierung der Therme Obernsees deutlich ausgeweitet werden. © Rein



Der in der Zweckverbandsversammlung verabschiedete Haushalt für 2019 schließt beim Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 3,8 Millionen Euro ab, was einer Steigerung um rund 2,5 Millionen Euro entspricht. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass insgesamt gut 2,9 Millionen Euro in die Anlage investiert werden sollen, wobei die neue Brunnenbohrung am stärksten zu Buche schlägt. Nicht zuletzt deshalb verdreifacht sich auch die Kreditaufnahme auf 1,5 Millionen Euro. Allerdings werden auch knapp 1,36 Millionen Euro an staatlichen Zuwendungen erwartet.

Wie im November 2017 schon grundsätzlich beschlossen, segnete der Zweckverband die neue Thermalwasserbohrung entsprechend der im September 2018 vom Bayreuther Ingenieur-Büro für Hydrogeologie und Umweltschutz Piewak & Partner vorgelegten Planung ab.

Bei kalkulierten Einnahmen in Höhe von 3,22 Millionen Euro, wobei allein 3,12 Millionen Euro aus Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen resultieren, und Ausgaben in Höhe von fast vier Millionen Euro wird für 2019 mit einem Gesamtdefizit von 760.000 Euro gerechnet, ähnlich wie im Jahr zuvor. Bei den Betriebsaufwendungen ist ein leichter Anstieg bei den Instand haltungs- und Raumkosten einkalkuliert. Ferner wurde eine maßvolle Steigerung bei den Personalausgaben veranschlagt. Der nach Abschreibungen (600.000 Euro) und Zinsen (142.000 Euro) erwartete bilanzielle Jahresverlust wird sich 2019 voraussichtlich auf 518.000 Euro belaufen.

Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage, die von den Zweckverbandsmitgliedern, dem Landkreis Bayreuth und der Gemeinde Mistelgau, zu entrichten ist, beträgt gut 900.000 Euro. Hinzu kommt der Aufwand für die Tilgungen, der im Vermögensplan mit 371.000 Euro veranschlagt ist. Bei Gesamtumlagen von etwas über 1.27 Millionen Euro muss der Landkreis nach dem neuen Verteilungsplan etwa 980.000 Euro berappen, die Gemeinde Mistelgau gut 290.000 Euro. Die Verschuldung des Zweckverbandes wird Ende 2019 voraussichtlich 7.9 Millionen Euro betragen und damit gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Millionen Euro steigen.

Gastronomie muss ausgebaut werden

Im Zusammenhang mit den Zahlen aus den vergangenen Jahren war auch die Marktposition der Therme ein generelles Thema. Angesprochen wurden ein unverändert hoher Aufwand für Instandhaltung, Reparaturen und Energie, eine anhaltend schwierige Wettbewerbssituation im Marktsegment Freizeit- und Thermalbäder, eine unzureichende Attraktivität im Familienbereich, ein Modernisierungsbedarf sowohl in der Badewelt als auch in der Sauna, der Gastronomie und der Küche sowie nicht zuletzt eine nach wie vor geringe Nachfrage aus dem unmittelbaren touristischen Umfeld der Therme.

Die Erwartungen der Gäste an den Standard von Freizeit- und Thermalbädern seien nach wie vor sehr hoch. Ferner zeige sich ein zunehmender Trend zu einem ganzheitlichen Angebot, das neben dem reinen Bade- und Saunavergnügen auch eine qualitativ hochstehende Gastronomie und eine hohe Aufenthaltsqualität im Ruhebereich umfasst. Deshalb sind eine Modernisierung der Therme in den nächsten Jahren sowie attraktive Verbesserungen in den verschiedenen Bereichen für alle Zielgruppen unvermeidbar. Dies ist notwendig, um die Marktposition der Therme zu halten, hieß es.

Münchner Büro plant Modernisierung

Auf dem Weg dorthin wurden inzwischen mit Hilfe des Consultingbüros HSP in Töging am Inn die Architekten- und Ingenieurleistungen vergeben. Musste die erste Ausschreibung im Frühjahr 2018 wegen mangelndem Teilnehmerinteresses noch aufgehoben werden, so beteiligten sich bei der Neuauflage im September 2018 jeweils drei Büros bei den verschiedenen Losen. Inzwischen gingen die Planungsaufträge für die Badewelt und den Saunabereich jeweils an das Architektenbüro Keune/Hübschmann in München. Die Firma, die auf eine 17-jährige Erfahrung verweist, hatte zuletzt auch schon Modernisierungs-Aufträge für die Watzmann-Therme in Berchtesgaden, die Rupertus-Therme in Bad Reichenhall oder die Therme in Bad Steben erhalten. Die Ingenieurleistungen für die Gebäudetechnik soll das Büro Möller + Meyer aus Gotha liefern.

Hauptziel der Investitionen ist, die Therme bei der großen Konkurrenz in Oberfranken konkurrenzfähig zu halten, waren doch die Besucherzahlen, die 2016 schon einmal bei knapp 270.000 lagen, erneut um rund 10.000 auf knapp 248.000 zurückgegangen, was vor allem auf den heißen Sommer und die Eröffnung des „Siebenquell“-Resorts in Weißenstadt zurückzuführen sei. Mehr noch als das Bad hat dabei die Sauna an Zuspruch verloren. Diese Entwicklung soll nun wieder umgekehrt werden.