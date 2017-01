Neue fränkische Bierstraße ist 2500 Kilometer lang

BAYREUTH - Was haben Oberfranken und Speyside gemeinsam? Speyside ist eine Region entlang des Flusses Spey in Schottland. So, wie Oberfranken für eine weltweit einmalige Bierkultur steht, ist Speyside mit 50 Brennereien die zentrale Whisky-Region Schottlands, in der die Speyside-Brennereien oft nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind, so wie in Oberfranken die Brauereien.

Die neue fränkische Bierstraße führt zu 250 Brauereien und 600 Biergärten. © Richard Reinl



In Speyside gibt es den Malt Whiskey Trail als touristische Route, in Oberfranken verschiedenste Brauereitouren wie den 5- Seidla- Steig rund um Gräfenberg oder den Brauereiwanderweg rund um die Weltrekordgemeinde Aufseß. Speyside und Oberfranken haben aber noch etwas gemeinsam: Speyside nutzt und braucht die bekannte Marke Schottland, um für sich zu werben. Und das Bierland Oberfranken braucht Franken. Deshalb nutzt es ab sofort die fränkische Bierstraße als zweites Standbein, um sich mit der Marke Franken auch außerhalb Bayerns besser vermarkten zu können. Denn in Deutschland oder Europa ist Franken bekannter als Oberfranken.

Damit hat der Verein Bierland Oberfranken eine alte Bekannte aus dem Dornröschenschlaf geweckt, die in den 70er und 80er Jahren sehr bekannt war, und die jetzt aber völlig neu aufgebaut worden ist: die Fränkische Bierstraße. Die alte Version, die es sogar schon einmal in die Autokarte "Deutschland Blatt 10" des ADAC geschafft hatte, führte früher von Bayreuth über Creußen, Pegnitz und Pottenstein bis nach Muggendorf. Die neue Fränkische Bierstraße ist wesentlich umfassender, so Markus Raupach und Bastian Böttner vom GuideMedia Verlag aus Bamberg und Partner von Bierland Oberfranken, die die Fränkische Bierstraße neu entwickelt haben.

54 Brauerei-Wander-Touren

In der neuen Fränkischen Bierstraße sind alle 250 fränkischen Brauereien eingebunden. Sie umfasst jetzt 2.500 Kilometer Landstraße und wird in dem neu geschaffenen Internetportal www.bierstrasse-franken.de ausführlich vorgestellt. Mit Portraits aller fränkischen Brauereien in Wort und Bild, den zugehörigen fränkischen Brauereigaststätten entlang der Fränkischen Bierstraße, vielen Freizeittipps und natürlich auch der Einbindung der insgesamt 54 Brauerei-Wander-Touren, die der Verein Bierland Oberfranken bisher entwickelt hat. Viele hundert Bierkeller und Biergärten zusätzlich werden im Frühjahr folgen.

Im so genannten responsive design natürlich, das heißt, die Internetseiten passen sich automatisch an die Größe des Geräts an, mit dem die Seiten angesehen werden, auch an die Größe von Smartphones und Tablets. Da immer mehr Menschen mobiles Internet nutzen, war das dem Verein besonders wichtig.

Ab sofort wird sich der Verein also um zwei Standbeine kümmern: das Internetportal www.bierland-oberfranken.de, das aktuell jedes Jahr über eine Million Besucher und zehn Millionen Seitenaufrufe verzeichnet. Und seit heute auch um das Internetportal www.bierstrasse-franken.de, das nun auch Mittel- und Unterfranken umfasst.

In Zukunft werden also 250 Brauereien und 600 Biergärten jedes Jahr durchgeklingelt, um alle wichtigen Informationen wie Öffnungszeiten oder Bockbieranstiche immer aktuell zu halten. Das tut der Verein gerne, schließlich ist er ganz offiziell der Rechtsnachfolger der Fränkischen Bierstraße. Diese hatte sich am 6. April Jahr 2005 aufgelöst und alle Rechte an der Fränkischen Bierstraße und der Domain www.bierfranken.de an den Verein Bierland Oberfranken übertragen.

Damit verbunden ist laut dem Kulmbacher Landrat Klaus-Peter Söllner, dem Vorsitzenden des Vereins Bierland Oberfranken eine wesentliche Erhöhung der Mitgliederzahlen von 169 auf nunmehr 250 Brauereien. Insgesamt hat der Verein jetzt 399 Mitglieder. Die Autobahnschilder bleiben natürlich so, wie sie sind: Genussregion Oberfranken Land der Brauereien.

Bernd Sauer