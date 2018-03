Neue Gelbe Tonne sorgt noch für Verwirrung

PEGNITZ - Was gehört in die Gelbe Tonne? Wohin wird der Inhalt gebracht? Warum war die Umstellung notwendig? Mitglieder und Gäste des BLLV-Kreisverbandes Pegnitz konnten sich von Karsten Witte, Geschäftsführer von Veolia in Pegnitz, zum Thema informieren lassen.

In der riesigen Sortieranlage der Firma Böhme werden die Wertstoffe getrennt und anschließend als Grundstoffe für neue Produkte weiterverkauft. © Reinl



Die Bürger hatten sich zwar schon an die Selbstablieferung in den Wertstoffhöfen gewöhnt, doch wäre die Umstellung auf die Gelbe Tonne notwendig gewesen, sagt Veolia-Geschäftsführer Karsten Witte. Mit dem Kauf der Verpackungen werde die kostenlose Verwertung bezahlt und das Recht erworben, dass die leeren Verpackungen vor der Tür abgeholt werden. Auch die Sortierung müsse nicht mehr durch den Bürger erfolgen, eine Erleichterung für ältere Menschen. Die Gelbe Tonne müsse nur termingerecht an die Straße gestellt werden. "Zwischenlager" für den Müll in der Garage oder im Keller fallen zudem weg.

Grund für die Informationsveranstaltung war die Diskussion um Gegenstände, welche zwar aus wiederverwertbaren Wertstoffen bestehen, die aber nicht in die Gelbe Tonne eingefüllt werden sollen. Dazu gehören etwa Spielzeug, Plastikmöbelteile, Gießkannen oder Blumenkästen. Auch Abfälle aus der Landwirtschaft sind wie Restmüll zu behandeln.

Der Abfuhrrhythmus für die Tonnen von vier Wochen liegt einem Beschluss vom Landratsamt und dem Dualen System zu Grunde. Maßgeblich waren Erfahrungswerte aus anderen Landkreisen. Der Kritik, dass für Großfamilien das Behältervolumen nicht ausreiche, begegnete Karsten Witte damit, dass bei nachweisbar größerem Bedarf eine zweite Tonne bestellt werden könne.

Seit Jahresbeginn stehen die Gelben Tonnen auch in Pegnitz am Straßenrand. Was muss rein und was nicht – diese Fragen werden immer noch gestellt. © Michael Grüner



Die Inhaltsstoffe werden zur Firma Böhme GmbH Wertstofferfassung in Neukühschwitz gebracht. Die dort auseinander geklaubten Einzelfraktionen werden dann an Verwertungsbetriebe für die Wiederaufbereitung geliefert. Dort werden Metalle für Stahlwerke und Gießereien, Kunststoff-Regranulate oder Recyclingpapier produziert oder neben reinem Aluminium wird auch Wärme gewonnen. Mischkunststoffe kommen zur Wärmegewinnung in Verbrennungsanlagen. Auch sind sie als sogenannter Reduktionsstoff in Stahlwerken einsetzbar. Witte erklärt, wie wichtig es sei, dass in den Trennanlagen "möglichst Kleinteiliges" angeliefert wird. Es sei kontraproduktiv, wenn in den Haushalten zum Beispiel Becher ineinander gesteckt werden oder Folienartikel in eine Tüte gepresst werden.

Diana Scheerschmidt, Referentin für Unternehmenskommunikation von Veolia, betont die Relevanz der Trennung von Wertstoffen in den Haushalten. Nur wenn der Input von guter Qualität sei, lassen sich die für das Recycling notwendigen sortenreinen Abfallfraktionen entsprechend aufbereiten. Sie bringt das Beispiel der Trennung des Joghurtbechers und -deckels an, da es sich um verschiedene Abfallarten handelt. Auch die Tatsache, dass die Verpackungen löffelrein sein sollten, spielt eine Rolle.

"Zur Sortierung sind aus diesem Landkreis seit der Umstellung auf die Gelbe Tonne noch keine signifikanten Mengen angefallen. Für diese Menge lief die Sortierung bisher reibungslos", so Carina Peterhansl von BellandVison.

ANNA THIEM