Neue Pegnitzer Bereitschaftspraxis kommt gut an

Bis Mitte September schon 670 Patienten gezählt — Ultraschallgerät von Sana-Klinik geborgt - vor 25 Minuten

PEGNITZ - Die neue Bereitschaftspraxis an der Sana-Klinik wird von der einheimischen Bevölkerung offenbar gut angenommen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) zählte dort seit dem Start Anfang Juli bis Mitte September rund 670 Patienten. "Tendenz steigend", erklärte KVB-Sprecherin Birgit Grain auf NN-Anfrage.

Die Auerbacher Ärztin Dr. Anja Lindel am Vorratswagen in der KVB-Bereitschaftspraxis, die in der Pegnitzer Sana-Klinik untergebracht ist. Foto: Frank Heidler



Ein ganz normaler, leicht verregneter September-Mittwochnachmittag in der Bereitschaftspraxis. Seit 17 Uhr wartet hier die aus Auerbach kommende, hier Dienst tuende Bereitschaftsärztin Dr. Anja Lindel auf ambulante Patienten, weil die meisten Haus- und Facharztpraxen geschlossen haben. Auch nach einer halben Stunde: noch kein einziger im Wartezimmer.

Die Krankheitsbilder: bunt gemischt, wie in jeder Allgemeinarztpraxis auch. Die ganze Palette mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, inneren Erkrankungen oder kleineren Verletzungen, aber auch Gallenkoliken oder Rückenschmerzen.

Dr. Dirk Rebhan von der Hausarztpraxis am Mühlweg in Pegnitz hat schon in der neuen Bereitschaftspraxis Dienst geschoben. Ihm ist es für ein echtes Resümee noch etwas zu früh. "Den Sommer über war es eher ruhig." Der junge Mediziner glaubt aber, dass sich das im beginnenden Winterhalbjahr ändert: "Die Grippewelle wird interessant sein."

Die Tätigkeit in der Bereitschaftspraxis sei im Unterschied zur eigenen Praxis "schon eine Umstellung". Denn in den eigenen Räumen kenne man die Ausstattung und wisse, wo sich alle Behandlungsutensilien befänden. Der hausärztlich tätige Internist bemängelt ein wenig, dass er in der KVB-Bereitschaftspraxis keinen Zugriff auf ein Ultraschallgerät für eine gründliche Diagnose habe.

Klinische Abklärung

"Das wäre wünschenswert." Rebhan weiß allerdings auch, dass Befunde wie ein "Stau an den Nieren" in 90 Prozent der Fälle klinisch abgeklärt würden. Rebhans Kollegin Lindel hat sich — allerdings nur in einem einzigen Fall — das Ultraschallgerät aus der Sana-Klinik ausgeliehen.

Gegenwärtig arbeitet Dr, Rebhan einmal im Monat in der Bereitschaftspraxis. "Das ist gefühlt häufiger als früher." Der Arzt sieht aber auch die Kehrseite: "Früher konnte es passieren, dass man vom Freitag um 13 Uhr fast durchgehend bis zum Montagmorgen im Einsatz war, das konnte einen schon schlauchen." Mit der Bereitschaftspraxis erfolge die Einteilung der Ärzte tageweise.

Voll des Lobes ist Dr. Anja Lindel über die Arbeit in der Bereitschaftspraxis. "Das ist eine enorme Entlastung. Ich bin sehr gerne hier, auch die Assistenz ist hervorragend." In ihrer Auerbacher Anfangszeit vor 14 Jahren war sie "jede zweite Nacht" für Notfälle herausgeklingelt worden.

In der Bereitschaftspraxis verrichtet nach der neuen Regelung ein Arzt seinen "Sitzdienst" in den Praxisräumen der Sana-Klinik, sein Kollege übernimmt den allfälligen Fahrdienst. Dabei sitzt er aber nicht selbst am Steuer, sondern wird von einem Fahrdienst der KVB zum Kranken chauffiert. Also eine echte Neuerung.

Die Meinungen in der Ärzteschaft dazu sind durchaus geteilt. Als "positiven Aspekt" sieht Dr. Dirk Rebhan, wenn man "nachts alleine zu einem Kranken auf ein einsames Gehöft" gerufen werde. "Da ist man als Arzt froh über eine Begleitung." Dieser Umstand wird gerade auch von Medizinerinnen als angenehm empfunden.

An den Regelungen für Hausbesuche habe sich mit den Bereitschaftspraxen im Gegensatz zu früher nichts geändert, erklärt KVB-Sprecherin Birgit Grain. Das sei alles im Bundesmantelvertrag für Ärzte genau geregelt. Einen Anspruch auf "Besuchsbehandlungen" hätten dabei jene Patienten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage wären, die Bereitschaftspraxis aufzusuchen.

Anhand des unter der Notrufnummer 116 117 geschilderten Krankheitsbildes entscheide der Bereitschaftsarzt von Fall zu Fall, ob er den gewünschten Hausbesuch auch annehme.

Aus Sicht der Sprecherin klappe die Zusammenarbeit von kassenärztlicher Vereinigung und Klinik "hervorragend". Das wird aus Sicht der Sana-Klinik in leicht abgeschwächter Form bestätigt. "Zufriedenstellend", attestiert Gabriele Grellner aus der Geschäftsführung der Sana-Klinik auf NN-Anfrage.

Pilotphase läuft

Momentan läuft noch die Pilotphase für die Pegnitzer Bereitschaftspraxis. In dieser Zeit werde laut KVB-Sprecherin Birgit Grain regelmäßig untersucht, "inwiefern die Neustrukturierung des Bereitschaftsdienstes zu Verbesserungen für Patienten, Ärzte, und die beteiligten Kliniken geführt hat".

Die Bereitschaftspraxis ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag von 17 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr besetzt.

FRANK HEIDLER