Neue Pfarrerin für Schnabelwaid

Barbara Meister-Hechtel übernimmt ab Dezember die Gemeinde - vor 8 Minuten

SCHNABELWAID - Seit Anfang des Jahres war die Pfarrstelle in Schnabelwaid unbesetzt. Nun kommt ab 1. Dezember Barbara Meister-Hechtel. Die 60-Jährige ist keine Unbekannte im Dekanat.

Barbara Meister-Hechtel © Ulrich Gruber



Von 1996 bis ’99 hat sich Barbara Meister-Hechtel bereits mit ihrem Mann die Pfarrstelle in Lindenhardt geteilt. Dort war sie für Creußen und Seidwitz mit zuständig, betreute die Kindergärten und Familienarbeit.

Geboren ist Meister-Hechtel in Ingolstadt, Abitur machte sie in Altdorf, wohin ihr Vater als Diakon versetzt worden war. In Nürnberg studierte sie Sozialpädagogik und arbeitete zwei Jahre in der Stadtmission. "Aber mir hat irgendwie das Spirituelle gefehlt", sagt Meister-Hechtel. So begann sie mit 27 Jahren ein Theologiestudium, das sie 1990 abschloss. Ihr Vikariat legte sie in Flachslanden bei Ansbach ab, ihre Zur-Anstellung-Stelle war in Seenheim.

15 Jahre lang die Stelle geteilt

An der nächsten Pfarrstelle in Etzelwang teilte sie sich 15 Jahre die Arbeit mit ihrem Mann, ehe die Ehe auseinanderging. Die nächste Station von Meister-Hechtel war in Offenhausen bei Hersbruck. Dort war sie nur ein knappes Jahr; es hatte Unruhen um eine SS-Gedenkstätte auf dem Friedhof gegeben. Unter der Amtszeit ihres Vorgängers war das Grab noch restauriert worden. "Dafür schäme ich mich", hatte Meister-Hechtel gesagt.

Ihre nächsten Pfarrstellen waren in Dittenheim bei Gunzenhausen und zuletzt im Dekanat Weiden. Auf die Schnabelwaider Stelle habe sie sich ganz spontan beworben, sagt Meister-Hechtel. "Ich bin gerne auf dem Dorf, die Stadt wäre nichts für mich", so die Pfarrerin. Sie lebe gerne direkt mit den Menschen zusammen. Nun hat sie eine halbe Pfarrstelle in Schnabelwaid, die andere Hälfte ist sie im Regionaleinsatz und für die Seelsorge an der Pegnitzer Sana Klinik sowie am Brigittenheim zuständig. Hier betreut sie auch die Ausbildung von ehrenamtlichen Helfern.

"Für mich ist die neue Stelle eine ideale Kombination aus altem und neuem Beruf", sagt Meister-Hechtel. Neben ihrem Pfarrberuf hat sie noch eine Zusatzausbildung in Klinik-Seelsorge absolviert. Dekan Gerhard Schoenauer ist erleichtert, dass die Pfarrstelle wieder besetzt werden konnte. Seit dem Weggang von Anna Bamberger und Tina Meiler-Binder, die sich die Stelle geteilt hatten, war sie vakant.

Der Einführungsgottesdienst von Meister-Hechel findet am 9. Dezember, um 14 Uhr in der Maria-Magdalena-Kirche statt.

fe