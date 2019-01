Neue Verwendung für vergessene Sachen im Cabriosol

PEGNITZ - Wer seine Badehose im Hallenbad verliert, hat ein halbes Jahr Zeit, sie abzuholen. So will es das Gesetz. Doch in den Hallenbädern der Region bleiben die Fundsachen meistens liegen. Gut für soziale Einrichtungen.

Handtücher, Schwimmbrillen, Badeschlappen, Wasserbälle, Schwimmflügel oder Schwimmbretter. Die Besucher des Cabriosol lassen eine Menge liegen. Das Foto zeigt die kaufmännische stellvertretende Betriebsleiterin Jeannette Kurz und den Fachangestellten für Bäderbetriebe Wolfgang Rasch. © Foto: Ralf Münch



In der Therme in Bad Windsheim bleibt allerhand Kurioses liegen. Unter anderem wurden dort mal ein Lackkostüm, eine Beinprothese und ein, nun ja, Vibrator gefunden. Mit solchen Fundstücken können die Hallenbäder in Pegnitz, Pottenstein und Auerbach nicht aufwarten, aber in einem Fall hat das Cabriosol die Nase gegenüber Bad Windsheim vorne: In Mittelfranken wurde mal nach dem Träger eines Gebisses gesucht, der aber nie gefunden wurde. Im Saunabereich des Cabriosol gab es auch eine herrenlose Zahnprothese. "Sie wurde aber am nächsten Tag von ihrem rechtmäßigen Besitzer abgeholt", teilt Bürgermeister Uwe Raab auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten schriftlich mit.

Der Mann hätte sich — so fern er daheim Ersatz hatte — länger Zeit lassen können. Nach deutschem Fundrecht hat der Eigentümer einer verlorenen Sache, deren Wert zehn Euro übersteigt, sechs Monate Zeit. Ob der vergessliche Badegast für die Abholung zur Stadt oder ins Cabriosol muss, kommt auf die Sache an. "Die Fundsachen ohne größeren Wert werden bei uns im Cabriosol für sechs Monate gelagert und stehen dort zur Abholung bereit. Nach Ablauf dieser Zeit werden diese Gegenstände einem sozialen Zweck zugeführt. Fundsachen mit größerem Wert hingegen — beispielsweise Handys und Geld — werden nach drei Monaten an das örtliche Fundbüro weitergegeben", schreibt Raab. Dokumente würden innerhalb von drei Tagen an die örtliche Polizei weitergeleitet.

Wie viel Badebekleidung, Handtücher, Spielsachen und ähnliches im Cabriosol liegenbleiben, ist laut Raab statistisch nicht erfasst. Gegenstände mit geringem Wert würden aber "sehr häufig vergessen" und nicht mehr abgeholt, "insbesondere, wenn diese bereits etwas länger in Gebrauch sind". Etwa fünfmal im Monat blieben höherwertige Gegenstände, etwa Smartphones, zurück. Dann komme der Eigentümer aber in der Regel am nächsten Tag vorbei. Bei Schmuck sei es häufig das Problem, "dass die Kunden gar nicht wissen, wo sie diesen verloren haben könnten".

Im Auerbacher Hallenbad bleibt vor allem das liegen, was man dort vermutet: Handtücher und Badesachen. Betriebsleiterin Stefanie Mohles ist kein einziges kurioses Fundstück á la Bad Windsheim geläufig. Wertsachen werden bis Saisonende, also bis die Freibadzeit beginnt, im Hallenbad aufbewahrt und dann ans Fundbüro übergeben. Badesachen sind nach sechs Monaten für die Altkleidersammlung bestimmt, "falls sie nicht unbrauchbar sind und aussortiert wurden", sagt Mohles. Auch in ihrem Bad gibt es keine Statistik zu den Fundsachen, aber gefühlt werde "ständig etwas vergessen, gerade im Hochbetrieb". Etwa die Hälfte der Fundsachen werde wieder abgeholt, schätzt Mohles.

In Pottenstein ist die Quote deutlich schlechter. "Etwa jeder zehnte Gegenstand wird wieder abgeholt", schätzt Georg Buhl, Betriebsleiter des Juramar. Ausnahme sind die Handys. "Wenn da mal eines liegen bleibt, dauert es keine drei Stunden, bis es geholt wird."

Heimweg ohne Schuhe

Auch im Juramar gibt es keine Statistik, laut Buhl werden aber beinahe täglich Handtücher vergessen, gefolgt von Schwimmflügeln und Badehosen. Wertsachen sind beim Fundamt abzuholen, Badesachen gehen an die Altkleidersammlung. Manchmal wundert sich Buhl, gerade welche Bekleidungsstücke vergessen werden: "Wir müssen viele Badegäste haben, die ohne Schuhe heimgehen."

