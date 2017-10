Neuen Chefarzt für die Gastroenterologie ernannt

Vincent W. Wanji seit 1. Oktober am St. Anna-Krankenhaus — Mediziner: Vernetzungen und Kooperationen - vor 1 Stunde

SULZBACH-ROSENBERG - Einen neuen Chefarzt präsentierte das St. Anna Krankenhaus der Öffentlichkeit: Mit Wirkung ab Oktober wurde der Internist und Gastroenterologie Vincent W. Wanji zum Chefarzt der Medizinischen Klinik I – Gastroenterologie ernannt.

Anstoßen mit (v.l.) Dr. Klaus Nester (Ärztlicher Direktor), Vincent W. Wanji (Chefarzt Gastroenterologie), Vorstand Klaus Emmerich und Landrat Richard Reisinger. © Foto: St. Anna-Klinik



Landrat Richard Reisinger, Verwaltungsratsvorsitzender des Kommunalunternehmens "Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach", begründete die Ernennung von Chefarzt Wanji mit hoher Authentizität, Patientenorientierung und seinen vielfältigen englischen sowie russischen Sprachkenntnissen für amerikanische Patienten sowie russlanddeutsche Aussiedler.

Ärztlicher Direktor Dr. Klaus Nester stellte die hohe medizinische Fachkompetenz sowie Teamorientiertheit des Chefarztes hervor.

Vorstand Klaus Emmerich hob die Integration des neuen Chefarztes in eine "Klinik mit Herz" hervor, in der persönliche Atmosphäre, Mitarbeiter- und Patientenorientierung sowie hohe Fachkompetenz im Vordergrund stünden.

Guter Ruf

Warum hat sich Vincent W. Wanji für das St. Anna Krankenhaus entscheiden? Er schätze, so Wanji, das Betriebsklima und den guten Ruf der Klinik in der Region und nehme sich viel an Vernetzungen und medizinischer Weiterentwicklung vor.

In die Region wirken will der sympathischen, dynamische Chefarzt. Er will auch Strategien für mögliche Kooperationen und neue gastroenterologische Leistungsangebote entwickeln.

