Neuer Auerbacher Polizeichef vorgestellt

Manfred Weiß folgt auf David Schaffer — Hoffnung auf engagierte Mitarbeiter - vor 9 Minuten

AUERBACH - Der Amtswechsel an der Spitze der Polizeiinspektion (PI) ist vollzogen. Interimsleiter David Schaffer wurde am Freitag bei einer Feierstunde des Polizeipräsidiums Oberpfalz im Vereinsheim der Knabenkapelle verabschiedet. Polizeihauptkommissar Manfred Weiß wurde wiederum als neuer Leiter der PI in sein neues Amt eingeführt.

Polizeipräsident Gerold Mahlmeister, der Leiter der Polizeiinspektion Auerbach Manfred Weiß, David Schaffer, Personalratsvorsitzender Michael Hinrichsen, Polizeivizepräsident Michael Liegl und Bürgermeister Joachim Neuß (von links). Foto: Klaus Trenz



Polizeivizepräsident Michael Liegl begrüßte rund 60 geladene Gäste aus Politik, Justiz, Geistlichkeit, US-Armee, verschiedener Behörden und Organisationen sowie die Leiter der umliegenden Polizeidienststellen. In seiner Festrede stellte Polizeipräsident Gerold Mahlmeister die gute Sicherheitslage im Zuständigkeitsbereich der PI Auerbach heraus, die Schaffer habe halten können. Die Aufklärungsquote liege bei 74 Prozent, damit sei die Region eine der sichersten in Bayern.

Schaffer habe als Interimsleiter für ein halbes Jahr neue Impulse gesetzt und dabei die Dienststelle mit ihren 39 Stellen sowie den Sicherheitsstandard für die Bevölkerung weiterentwickelt. Der 35-jährige Polizeihautkommissar wird wieder an seinen vorherigen Arbeitsplatz in Würzburg wechseln, wo er Mitglied des Projektmanagements bei der 3. Bereitschaftspolizeiabteilung wird. Schaffer erklärte, in Auerbach "viele wertvolle Einrücke und Erfahrungen" bekommen zu haben. Er habe bei der PI Auerbach Teamarbeit vorgefunden.

Manfred Weiß ist 1960 in Sulzbach-Rosenberg geboren, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er wurde 1979 bei der bayerischen Polizei im mittleren Dienst eingestellt und war zunächst bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg eingesetzt. 1961 begann er mit dem Studium für den gehobenen Dienst. Er wurde 1984 Dienstgruppenleiter bei der PI München-Mosach.

1993 wechselte er als Zugführer zur Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg, wo er ab 1996 als Klassenleiter und zugleich Fachlehrer tätig war. Weiß geht also von der Ausbildung "ins echte Polizeileben", wie Personalratsvorsitzender Michael Hinrichsen meinte. Weiß machte nicht viele Worte. Ihm lag aber viel daran, das "Engagement der Mitarbeiter" der PI Auerbach herauszustellen, die Ideen Schaffers umgesetzt hätten. Er hoffe auf die gleiche Einstellung in seiner Amtszeit.

Kritische Worte gab es von Hinrichsen über das "leidige Thema Personal". Zwar habe sich die Zahl der Auszubildenden in Bayern von rund 2000 auf 4000 erhöht, aber man solle "nicht glauben, dass wir mehr sind, als wir jemals waren". Hinrichsens Forderung an die Politik: "Wir brauchen mehr Stellen, denn nur dann kann es für die Polizei Entlastung geben".

Außerdem kritisierte Hinrichsen zwischen den Zeilen die Beförderungspraxis innerhalb der Polizei. Weiß wurde deutlicher: "Der Staat leistet sich das, wenn man vorwärts kommen will, dass man woanders hin muss". Bürgermeister Joachim Neuß wünschte sich "eine Kontinuität über eine längere Zeit hinaus", hieß Weiß in Auerbach willkommen und scherzte: Wenn Weiß das Parkproblem in Auerbach in den Griff bekomme, würde er zum Ehrenbürger ernannt. Weiß dazu: "Wenn die Stadt nur Parkplatzprobleme hat und ich die lösen kann, dann werde ich gerne Ehrenbürger".

KLAUS TRENZ