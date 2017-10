Neuer Chef der Inspektion Auerbach

AUERBACH - Polizeihauptkommissar Manfred Weiß (57) wird neuer Leiter der Polizeiinspektion Auerbach und der Polizeistation in Vilseck. Der Sulzbach-Rosenberger löst zum 1. Dezember den bisherigen Dienststellenleiter David Schaffer (34) ab.

Manfred Weiß wird bald neuer Polizeichef in Auerbach. © Polizei



Der Polizeioberkommissar war Mitte Mai bei der Verabschiedung von Karlheinz Escher in den Ruhestand als Interimsleiter eingeführt worden. Er wird nach dem halben Jahr in Auerbach wieder zurück zur Bereitschaftspolizei nach Würzburg wechseln. Dort wird er Mitglied des Projektmanagements, das unter anderem für Baumaßnahmen für Aus- und Fortbildungsstätten bei der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Würzburg zuständig ist. Für David Schaffer endet der Dienst in Auerbach zum 30. November.

Start im Mittleren Dienst

Am 1. Dezember wird sein Nachfolger in das Amt eingeführt. Polizeihauptkommissar (PHK) Manfred Weiß wurde 1979 bei der Bayerischen Polizei im mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt. Er war zunächst eingesetzt bei der 16. Bereitschaftspolizeihundertschaft in Nürnberg. 1981 begann er mit seinem Studium für den gehobenen Dienst in Fürstenfeldbruck. Anschließend war er unter anderem als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion 44 in München–Mosach tätig. Ab 1993 ist Manfred Weiß bei der Bereitschaftspolizei. Zunächst bei der 26. Bereitschaftspolizeihundertschaft als stellvertretender Zugführer. Ab 1996 war er Klassenleiter und Fachlehrer beim 26. Ausbildungsseminar in Sulzbach-Rosenberg. Seit 2015 ist er Klassenleiter und Fachlehrer beim 27. Ausbildungsseminar in Sulzbach-Rosenberg.

Der künftige Auerbacher Polizeichef ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Familie wohnt in Sulzbach-Rosenberg. Weiß ist begeisterter Schwimmer und engagiert sich in diversen Vereinen ehrenamtlich.

