Neuer Haltepunkt für Pegomobil im Stadtzentrum

Pegnitzer Seniorenbeirat für zusätzlichen Stopp an der evangelischen Kirche - vor 1 Stunde

PEGNITZ - So eine Sitzung hatte der Seniorenbeirat der Stadt noch nie: Mit einem "geistlichen Impuls" des Trockauer Pfarrers Josef Hell und einem Lied vor der Sitzung. Der Grund: Man hatte diese öffentliches Sitzung des Beirats in den monatlichen Seniorennachmittag der Trockauer Pfarrgemeinde im Pfarrzentrum eingebettet.

Sie planten im Landratsamt die Verbesserung des Ruf-Pegomobils: Detlev Schmidt (Mitte) und sein Mitarbeiter Sebastian Failner. Am Pegnitzer Bahnhof unterhielten sie sich mit dem Taxi-Unternehmer Stefan Krieg (rechts). © Ralf Münch



Impulse für Verbesserungen von Senioren in der Stadt und der Ortsteilen gaben dann vor allem Sprecherin Sigrid Murr, Gerd Reinhardt, Reinhard Chwalka und der Verein "Jung und Alt zusammen in Stadt und Landkreis Bayreuth (J.A.Z.)", der sich vorstellte.

Der öffentliche Nahverkehr ist ein Dauerthema beim Seniorenbeirat. Man sei, so Chwalka, mit Pegomobil und Anruf-Linientaxi gut aufgestellt. Man — und das wollte Chwalka auch als Eigenkritik verstanden wissen — nutze das Angebot nur sehr wenig. Alleine das Pegnitzer Krankenhaus werde am Tag 18 mal angefahren. Verbesserungen beim Pegomobil will man dahingehend erreichen, dass an der evangelischen Kirche in der Innenstadt ein Haltepunkt eingerichtet werde. Die Linienführung mit dem kleinen Bus soll geändert werden.

Bürgermeister Raab habe bereits zugesichert, sich dafür mit dem Landratsamt in Verbindung zu setzen. Chwalka hielt zudem ein Plädoyer für das Anruf-Linientaxi, dessen Angebot offenbar noch zu wenig bekannt sei. "Probiert das mal aus", so Chwalka, "mit dem Probieren kommt der Appetit". Fahrpläne für die drei Anruftaxi-Linien seien im Bürgerzentrum erhältlich.

Murr hat sich bei Veranstaltern erkundigt, ob Zubringerbusse für Senioren für diverse Veranstaltungen machbar seien, speziell aus Richtung Lohesiedlung. In Sachen Faustfestspiele habe sie jedoch eine Absage bekommen. Dies sei nicht tragbar für den Verein, weil zu teuer und zeitaufwendig. Machbar seien jedoch Zubringerbusse bei angemeldetem Gruppenbedarf. Andere Veranstalter hätten sich ähnlich geäußert.

Einen Wunsch vieler älter Menschen und Gehbehinderter wird weiter im Auge behalten: Im CabrioSol gibt es keine Treppe in das Schwimmerbecken. Vielen Senioren seien die Leitern in das Becken zu steil. Zumindest bei öffentlichem Badebetrieb sei das Problem sicherlich durch eine klappbare Treppe zu lösen, sagte Murr. Mit einem Antrag an die Stadt Pegnitz will man erreichen, dass Hinweisschilder zu den Pegnitzer Friedhöfen aufgestellt werden.

Ein Hinweis für eine Veranstaltung für Senioren kam von Gert Reinhardt. Bei einer vom VdK veranstalteten Podiumsdiskussion am Freitag, 27. April, um 16 Uhr im Sportheim des ASV Pegnitz geht es um die Sorgen und Nöte älterer Menschen auf dem Land. "Man ist oft allein auf weiter Flur, wenn man im ländlichen Raum alt wird", so Reinhardt.

Dabei stelle man die größte Bevölkerungsgruppe. Eine Umfrage im Vorfeld unterstreicht seine Einschätzung: Er habe 118 Verein angeschrieben, mit der Frage: "Was tun sie für Senioren". Es seien lediglich acht Rückantworten eingetroffen.

Der noch junge Verein J.A.Z. nutzte die Gelegenheit und stellte sich auch in Trockau, also Pegnitz, vor. Das Netzwerk auf genossenschaftlicher Basis, das sich als Selbsthilfegruppe versteht, soll auch im südlichen Landkreis aufgebaut werden, sobald dafür Interesse besteht.

Der Seniorenbeirat Pegnitz erklärte sich bereit, die Ziele des Vereins bekannt zu machen und bei Bedarf auch den Kontakt dazu herzustellen.

KLAUS TRENZ