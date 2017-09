Neuer Leiter der Grundschule Betzenstein/Plech setzt auf Musik

BETZENSTEIN - Es war alles andere als Zufall, dass Helmut Bencker die Schulleitung der Grundschule Betzenstein/Plech übernommen hat. "Ich habe ganz bewusst, diese Schule herausgesucht", sagte der 56-Jährige bei seiner Amtseinführung vergangene Woche. Sie liegt ihm einfach, die kleine Schule mit den ersten beiden Klassen in Plech und der 3. und 4. Klasse in Betzenstein.

Amtseinführung: Schulleiter Bencker (Mitte), Stellvertreterin Birgit Otto (2.v.l.), Stellvertreteter Ziel (2.v.r.) und Petra Rauh (r.), vom Schulamt sowie Claus Meyer. Foto: Klaus Trenz



Bencker gefällt es an der Schule, nicht nur wegen ihrer Überschaubarkeit, sondern wegen der "familiären Atmosphäre" die sich daraus ergebe wegen des "tollen Teams und der guten Lehrer und der netten Kinder", wie er sagt. Und wegen des Gesamtprofils: Das weist nämlich nicht nur verschiedene Aktivitäten während das ganzen Schuljahres auf, die die Schulgemeinschaft stärken, sondern etwas, worauf Bencker besonderen Wert legt: Musikalität. "Das sind Dinge, die mir vertraut sind."

Auch die Größe der Schule kennt er. Er hat viele Jahre lang an einer ähnlich kleinen Schule in Lichtenau, Landkreis Ansbach, unterrichtet.

Benckers Leidenschaft ist die Musik. Vor seinem Lehramtsstudium hat er Kirchenmusik studiert. Der Studienrat war als Dozent und Prüfer an der Universität Erlangen tätig, ist Referent und Fachberater für Musikpädagogik und im Vorstand des Bundesverbandes Musikunterricht, zudem Landesvorsitzender des Arbeitskreises Musik. Er wird jetzt keine Musikschüler aus den Betzensteiner Kindern machen, aber er möchte den Musikunterricht fördern, wo es geht, Impulsgeber und Unterstützer sein. "Das gemeinsame Musizieren fördert das soziale Klima", sagt Bencker: "Das Klima an Schule, wo Musik gemacht wird, ist besser. Die Kinder haben Freude daran, sich musikalisch zu betätigen." Musik spreche die Emotionen an und Musikunterricht sei ein wichtiger Bestandteil pädagogischer Arbeit.

Gegenseitiger Respekt

Der Musikunterricht ist aber nur ein kleiner Teil der pädagogischen Arbeit. Den Eltern hat er bei seiner Einführung durch Petra Rauh vom Schulamt Bayreuth seine Ziele als Schulleiter erklärt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sei ihm sehr wichtig. Seine Bürotür sei immer offen für sie: "Ich möchte mit ihnen an der Erziehung ihrer Kinder arbeiten", hat er versichert. Gegenseitiger Respekt soll den Schulalltag prägen. "Die Kinder sollen eine persönliche Freiheit und Selbstbewusstsein entwickeln können", sagt Bencker, als "Vorbereitung auf die Zukunft".

Und die liegt auch in der Hand der Kinder. "Wir haben momentan die Gefahr der Unfreiheit", sagt Bencker, womit er nicht nur politische und wirtschaftliche Entwicklungen meint: "Die Gefahren des Internets sind ein ganz großer Punkt, den wir beachten müssen." Ein verantwortlicher Umgang mit den Medien, ein sinnvoller Umgang mit dem Internet werden "eminent wichtiger Bestandteil in der Erziehung". Und: "Wir müssen die Kinder sensibilisieren, für die Freiheitsrechte einzutreten."

Bencker ist von Seiten des Schulamts nahegelegt worden, Schulleiter zu werden. Er hat an einer Schule in Ansbach unterrichtet. Das Rüstzeug für eine Schulleitung musste er sich mehr oder weniger aneignen. Weil der dortige Schulleiter erkrankt war, "habe ich zwei Jahre lang erleben können, wie Schulleitung geht". Er habe den Konrektor "übersprungen", die Nachfolge von Andreas Luber angetreten und gleich mal Kompetenzen verteilt: eine Notwendigkeit war es für ihm, dass es mit Andreas Ziel in Betzenstein und mit Birgit Otto in Plech zwei Stellvertreter für ihn gibt.

Bencker hat sich bereits gut eingelebt: "Ich fühle mich wie zu Hause", sagt der neue Schulleiter, dessen Heimat die Fränkische Schweiz ist. "Ich bin wunderbar begrüßt worden."

Die Grundschule Betzenstein-Plech ist vor kurzem Preisträger geworden und darf sich "Umweltschule in Europa — internationale Agenda-21-Schule" nennen. Unter Lehrerin Karola Weidinger arbeiteten die Schüler an Projekten zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit.

