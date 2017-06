Neuer Ortssprecher für Kirchenbirkig

59-jähriger Reinhard Bauer war früher Feuerwehrkommandant - vor 45 Minuten

POTTENSTEIN - Da die ehemalige Gemeinde Kirchenbirkig mit den Ortsteilen Kirchenbirkig, Weidenloh, Kleinkirchenbirkig und Trägweis nicht im Stadtrat von Pottenstein vertreten ist, wurde nun, drei Jahre nach der Stadtratswahl, der Antrag für die Wahl eines Ortssprechers gestellt.

Der neue Ortssprecher von Kirchenbirkig, Reinhard Bauer © Gisela Leinberger



Bürgermeister Stefan Frühbeißer lud in die Turnhalle der alten Schule Kirchenbirkig ein und leitete die geheime Wahl als Wahlvorstand. Reinhard Bauer wurde als einziger Kandidat mit 63 Stimmen der 76 anwesenden Stimmberechtigten eindeutig für das neue Amt bestimmt.

In seiner Antrittsrede drückte der dynamische Aktivist sein Bedauern aus, dass niemand "von den Jungen" sich gefunden habe, diese Aufgabe zu übernehmen, bat alle "Nörgler, sich zurückzuhalten und lieber mitzumachen" und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass "wieder mehr Ruhe in den Pottensteiner Stadtrat kommt".

Der 59-Jährige war bis 2014 für 24 Jahre Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kirchenbirkig. Es gäbe in seinem Alter doch auch anderes zu tun, meint der KSB-Zerspanungsmechaniker, zum Beispiel Zeit mit seinen vier Enkeln zu verbringen. Vom Engagement in der Gemeinde will er trotzdem nicht lassen, so fungiert er seit zwei Jahren unter anderem auch als Feldgeschworener.

Alte Schule neu nutzen

Ziel des neuen Ortssprechers ist es, bis zur nächsten Wahl "Jüngere an die Verantwortung heran zu führen". Auch will er sich dafür einsetzen, dass die alte Schule in Kirchenbirkig wieder einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird. Nachdem sich die Idee für ein Umweltmuseum zerschlagen hat, will er andere Möglichkeiten ins Auge fassen. So könnten die Vereine dort Räume mieten, wie es die Blaskapelle bereits tut.

Auch für die Verbesserung im Straßennetz sieht Bauer Handlungsbedarf. Sei es der Zustand der Straße am Friedhof oder die Straße nach Regenthal: "Es gibt schon lange den Wunsch und die Notwendigkeit, einen Rad- und Laufweg von Kirchenbirkig nach Regenthal zu bauen. Die Kinder müssen von der Straße weg".



Umsetzen will Bauer seine Vorhaben mit allen Ortsteilen. Dafür will er sich mit den Ortsführern, den Vereinen und der Dorfjugend zusammentun und herausfinden, wo der Bedarf liegt. Dass er als Ortssprecher im Stadtrat zwar ein Mitberatungsrecht, jedoch kein Stimmrecht hat, ist für ihn erst einmal zweitrangig. In drei Jahren, mit 63, will er "ganz sicher nicht als Stadtratskandidat zur Verfügung" stehen.

Mehrstündige Präsentation

Bürgermeister Frühbeißer nutzte den Abend für eine mehrstündige Präsentation. Investitionen und Schulden, Tourismuszahlen und Gemeindeentwicklungskonzept, Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und sogar eine Bertelsmann-Studie über Kommunen kamen aufs Tapet. Für Anliegen, wann etwa ein Radweg nach Regenthal gebaut wird, wie die Planung im Breitbandausbau oder für die Straßenerneuerung am Langen Berg ausshen, hatte Frühbeißer allerdings wenig Antworten. Da war von Unklarheiten über Staatsstraßenränder die Rede und vom Mehraufwand beim Bau wassergebundener Wegedecken. Aufgrund des laufenden Ausschreibungsverfahrens im Breitbandausbau könne er derzeit keine Auskunft geben.

Es würden zeitnah Info-Veranstaltungen durchgeführt. Sogar aus dem Schriftwechsel mit dem Innenminister wurde vorgelesen. Die Veranstaltungsbesucher nutzten die Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen. Gegen Mitternacht wurde der Gemeindemarketingmarathon endlich abgeschlossen.

Gisela Leinberger