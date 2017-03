Neuer Parkplatz statt altem THW-Gebäude in Pegnitz

KSB investiert für Autostellfläche der Mitarbeiter und modernisierte Nord-Einfahrt eine halbe Millionen Euro - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Noch bis Ende der Woche laufen die Abbrucharbeiten auf dem alten THW-Gelände an der Bergwerkstraße. Dort wird KSB einen etwa Fußballfeld-großen Firmenparkplatz mit 3500 Quadratmetern Fläche bauen, der Raum für bis zu 130 Fahrzeuge bieten soll. Der neue Parkplatz soll ab Mitte Mai zur Verfügung stehen.

Das alte THW-Gebäude in Pegnitz wird komplett abgerissen. Dort entsteht der neue KSB-Parkplatz. © Ralf Münch



Das alte THW-Gebäude in Pegnitz wird komplett abgerissen. Dort entsteht der neue KSB-Parkplatz. Foto: Ralf Münch



Der Lärm von Baustellenmotoren und das Warn-Piepen des gelben Baggers schallt über das Gelände. Obwohl die marode, rotweiße Schranke am Geländeeingang vertikal in die Höhe ragt und somit geöffnet ist, darf die Baustelle während der Abbrucharbeiten nicht betreten werden.

"Wir wollen ja nicht, dass jemandem etwas auf den Kopf fällt", erklärt Joachim Voit von der mit den Parkplatz-Bauarbeiten betrauten Baufirma aus Speichersdorf. Und ergänzt sofort: "Wir räumen das jeden Abend wieder auf." Der Zugang zum Erwein-Stollen hangaufwärts und geradeaus zum Bauhof-Areal soll gewährleistet bleiben.

Das alte Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) wirkt nicht gerade einladend. Direkt am Eingang versucht das schon größtenteils verblasste Schild "Erzweg — Land der 1000 Feuer" Lust auf mehr zu machen. Die Farbe blättert bereits ab. Im Hintergrund fällt der Blick auf die in schmutzigem Altrosa gehaltenenen Außenmauern des früheren THW-Gebäudes. Der Anbau Richtung Stolleneingang wurde bis Donnerstagmittag (fast) dem Erdboden gleich gemacht.

Vom Dach fehlen bereits einige Ziegel. Der vormalige Erker wirkt wie eine riesige Zahnlücke. "Wir haben Anfang der Woche mit dem Entkernen des Gebäudes begonnen", erläuert Joachim Voit das Vorgehen beim Rückbau. Alte Waschbecken und Rigips-Wände sollten nicht mit dem übrigen Bauschutt vermischt werden.

Auch die längst nicht mehr funktionstüchtigen Neonröhren über den drei Garageneinfahrten ins Gebäude sollen als Sondermüll separat entsorgt werden. Vom Aussichtspunkt über dem Eingang zum Erweinstollen kann man beobachten, wie der Berg mit Bauschutt und zum Teil meterdicken Gesteinsbrocken sowie die Stapel alter Bretter und Balken immer weiter anwachsen. "Der Boden ist unbelastet, der wurde bereits untersucht", weiß Voit.

Ein Kulmbacher Ingenieurbüro war damit beauftragt worden. Dieses soll nach dem etwa einwöchigen Gebäude-Abbruch auch den Bauschutt genau analysieren. Voit ist zuversichtlich, dass danach die Gesteinsüberreste recycelt und erneut verwendet werden können.

Der neue KSB-Parkplatz soll mit wasserdurchlässigen Betonsteinen gebaut werden. Dazu soll das Regenwasser in einem etwa 60 Kubikmeter großen Belebungsbecken gesammelt und aufbereitet werden. Danach landet das solcherart gereinigte Regenwasser im städtischen Vorfluter. Das Regenrückhaltebecken wird im Erdreich unter der Wiese verbuddelt, die sich hangabwärts, links von der Einfahrt befindet.

Schleuse für Lastwagen entsteht

Im Mai beginnen dann die Bauarbeiten zu der Lastwagen-Nordeinfahrt. Diese soll ab Juli zur Verfügung stehen. Dort soll dann eine modernisierte Schleuse für den Anlieferverkehr eingerichtet werden.

Nach Abschluss beider Maßnahmen verfügt KSB in Pegnitz weiterhin über zwei Werkseinfahrten — die bisherige am Waidmannsbach und die modernisierte an der Bergwerkstraße.

Die Investition für Parkplatz und Nordeinfahrt beläuft sich auf insgesamt rund eine halbe Million Euro. KSB-Sprecherin Alexandra Leiner betont: "Der neue Parkplatz ist keine zusätzliche Parkfläche, sondern dafür entfällt ein bestehender Parkplatz an der Bergwerkstraße." Die dortige Parkfläche werde künftig für die neue Nordeinfahrt mit Lastwagen-Schleuse benötigt.

Im Vorjahr gescheitert waren Überlegungen, in der damals noch unter Denkmalschutz stehenden alten THW-Immobilie ein Technikmuseum einzurichten. Die Sanierung wäre aber viel zu teuer geworden.

FRANK HEIDLER