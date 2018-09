Neuer Rektor für Pottenstein

POTTENSTEIN - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Eigentlich sind ja noch Sommerferien, aber Marco Speckner ist trotzdem schon eifrig zugange. Der 41-Jährige ist der neue Rektor an der Pottensteiner Graf-Botho-Schule und plant bereits den Stundenplan für das neue Schuljahr.

Puzzlearbeit: Der neue Rektor der Pottensteiner Graf-Botho-Schule, Marco Speckner, plant den Stundenplan aller Klassen für das neue Schuljahr. © Frauke Engelbrecht



Der gebürtige Bayreuther hat am dortigen Graf-Münster-Gymnasium Abitur gemacht und an der Uni Lehramt für Mittelschulen studiert. Doch kurz vor den Prüfungen bot sich dem passionierten Tennisspieler eine andere, unerwartete Chance. "Ich hatte das Angebot für die Trainerausbildung am Landesleistungszentrum Oberhaching", sagt er. Das wollte er sich nicht nehmen lassen. Er sagte unter der Bedingung zu, dass er vorher noch sein Staatsexamen machen kann.

Speckner war vorher schon ehrenamtlich in der Tennisbranche aktiv gewesen, und so war er für die nächsten acht Jahre im bayerischen Tennisverband tätig. "Das war eine super Erfahrung", meint er.

Eigentlich wollte er auch gerne in München bleiben, aber dann gab es einen Wechsel im Verbandspräsidium, woraufhin Speckner in den Schuldienst wechselte. Es folgten Stationen in Starnberg und Girching. Dann wollte er nach Oberfranken zurück und kam nach Hof an die Schule. Gewohnt hat er in Gößweinstein, hieß also täglich über 90 Kilometer Fahrt in nur eine Richtung. "Aber das hat mir nichts ausgemacht, ich fahre viel und eigentlich gerne", sagt Speckner.

"Wesentlich heimatnäher"

Nach fünf Jahren ging es als Konrektor an die Mittelschule in Kirchehrenbach. "Eigentlich wollte ich da bleiben, aber dann hatte ich das vergangene Schuljahr die kommissarische Schulleitung und außerdem die für Weilersbach", sagt Speckner. Für dieses Jahr hatte er sich für die dortige Rektorenstelle und eben für die in Pottenstein beworben. Die Graf-Botho-Schule ist es nun geworden. "Jetzt bin ich wesentlich heimatnäher und habe es in den Ferien sogar schon geschafft, mal zum Mittagessen nach Hause zu fahren", sagt er und lacht.

Eine Klassenleitung wird er in Pottenstein nicht übernehmen. Die 17 Unterrichtsstunden, die er gibt, wird er da einsetzen, wo sie gebraucht werden. Zum Beispiel wird er die restlichen Stunden in der achten Jahrgangsstufe auffüllen, da die Klassenleiterin hier Teilzeit arbeitet.

Die Liebe zum Beruf des Lehrers wurde ihm ein wenig in die Wiege gelegt. Sein Vater sei schon Lehrer gewesen und habe ihm immer von dem Beruf abgeraten. Aber das sei nicht der Grund gewesen. "Ich habe schon als Kind gerne anderen etwas beigebracht", sagt Speckner. Er hat Tennis- und Gitarrenspielen unterrichtet. Seine Berufsentscheidung hat er nie bereut. Und er unterrichtet lieber Mittelschüler als die ganz Kleinen. "Da kann man auch mal einen flapsigen Spruch machen", sagt er.

Tennis spielt Speckner seit einer Schulterverletzung nicht mehr. In seiner Freizeit ist er aber leidenschaftlicher Musiker, spielt immer noch Gitarre, hat sich autodidaktisch alles beigebracht, spielt in einer Drei-Mann-Kombo, beispielsweise auf Hochzeiten. Am Wochenende sind sie in der Oberpfalz unterwegs. "Das ist ein idealer Ausgleich zum Beruf", sagt Speckner.

Was will Speckner in Pottenstein erreichen? "Ich will mir erst mal einen Überblick verschaffen, nicht alles umkrempeln", sagt er. Die Schule sei in den vergangenen zwei Jahren von seiner Vorgängerin Katrin Keller gut geführt worden. Jetzt ist Keller als Referentin an die Regierung von Oberfranken gewechselt. "Es ist vieles gut vorgearbeitet", lobt Speckner.

Ein großes Thema werde aber auf jeden Fall die Digitalisierung sein. Bis Ende des nächsten Schuljahres müsse dazu ja ein Medienkonzept erarbeitet sein. "Welches Digitalsystem soll eingeführt werden? Sollen die Schüler I-Pads bekommen und Whiteboards im Unterricht eingesetzt werden?", meint Speckner. Eine Arbeitsgruppe dazu gebe es an der Schule schon.

Aber das Konzept stehe noch ganz am Anfang. "Das ist auch von Vorteil, denn so hat man noch viele Gestaltungsmöglichkeiten", sagt Marco Speckner. Auf jeden Fall soll ein Weg gewählt werden, der verträglich ist für alle. Für Lehrer, Schüler und Eltern sowie für den Sachaufwandsträger.

