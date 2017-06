Neuer Rettungswagen mit Karomuster für Auerbach

Auffällige Farbgebung sorgt für mehr Sicherheit — Fest und Weihe vom Roten Kreuz - vor 39 Minuten

AUERBACH - Die Buchstaben "RK" im Kennzeichen des neuen Rettungswagens bedeuten tatsächlich "Rotes Kreuz" und nicht "rotkariert", obwohl das Fahrzeug im aktuellen Design mit einem rot-gelben Karomuster beklebt ist. Diese auffällige Farbgebung dient der besseren Sichtbarkeit und damit zusätzlicher Sicherheit.

Mit einer Segnung durch Dekan Markus Flasinski und Pfarrerin Helga von Niedner wurde der neue Rettungswagen der BRK-Gemeinschaft offiziell in Dienst gestellt. Mit im Bild die Vorsitzenden Markus Popp und Daniel Sertl (v.l.). © Brigitte Grüner



Seit Jahresanfang bemühten sich die Verantwortlichen des Auerbacher BRK um ein Ersatzfahrzeug für den Rettungswagen der Bereitschaft. Das Vorgängerauto war in fünf Jahren über 260.000 Kilometer gefahren, erklärte Bereitschaftsleiter Markus Popp. "Die Federung ließ nach und die Geräusche wurden auch im Innenraum immer lauter."

Neu aufbereitet

Dank der Unterstützung im Kreis- und Bezirksverband ergab sich die Möglichkeit, einen gebrauchten Rettungswagen zu erwerben. Das Fahrzeug wurde überholt und entsprechend der aktuellen Vorgaben aufbereitet. Dazu gehörte die Farbgebung, die dazu beiträgt, dass die Retter auch am Tag von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen werden.

Die Ausstattung entspricht dem aktuellen Stand des Ausrüstungskonzepts im Landkreis Amberg-Sulzbach, erklärte Popp. An Bord sind unter anderem Defibrillator, Knochenbohrmaschine, Beatmungseinheit und Medikamente. Das neue Auto sei nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Dank an die vielen ehrenamtlichen Kräfte und deren Familien, so der Bereitschaftsleiter.

Für den Sanitätsdienst

Der Rettungswagen wird vor allem für Sanitätsdienste und für den Hintergrunddienst – wenn das Fahrzeug des Rettungsdienstes unterwegs ist und weitere Kräfte angefordert werden — verwendet. Gerade dieser Hintergrunddienst, der vor über zwölf Jahren sporadisch mit Anrufen der Leitstelle bei einzelnen Mitgliedern begann, habe sich zu einem Erfolgskonzept entwickelt. Anfangs gab es maximal 20 zusätzliche Einsätze pro Jahr; im Vorjahr wurden die Ehrenamtlichen 160 Mal alarmiert. Das neue Fahrzeug ist nicht nur lokal, sondern bei Bedarf auch landkreisweit im Einsatz.

Den kirchlichen Segen gaben Dekan Markus Flasinski und Pfarrerin Helga von Niedner, die ein Wort von Martin Luther zur christlichen Nächstenliebe zitierte: "Der Nächste ist jeder Mensch, der unsere Hilfe braucht." In die Fürbitten und Gebete wurden die Helfer und die Hilfesuchenden eingeschlossen.

Kreisvorsitzender Gerd Geismann lobte die Auerbacher BRK-Gemeinschaft als einen wesentlichen Stützpunkt im Kreisverband, dessen Mitglieder mit schneller und kompetenter Hilfe wertvolle Dienste leisten. "Der Bürgermeister kann stolz sein auf sein Rotes Kreuz."

Diesen Stolz bestätigte Rathauschef Joachim Neuß in seinem Grußwort. Er würdigte das Engagement vieler Haupt- und Ehrenamtlicher und freute sich auch über die Aktivitäten im Nachwuchsbereich. Die Bevölkerung könne sicher sein, dass bei Bedarf kompetente Hilfe geleistet wird. Die Gratulation zum neuen Rettungswagen verband Neuß mit dem Wunsch, dass alle Einsätze unfallfrei ablaufen. Zur Fahrzeugsegnung waren zahlreiche Funktionäre aus dem Kreisverband sowie befreundete Vereine und Stadträte gekommen.

BRIGITTE GRÜNER