Neuer Schulleiter in Pegnitz steht vor großer Aufgabe

Martin Abt steht an der Spitze der Staatlichen Berufsschule Pegnitz — Rückgang der Schülerzahlen ein Problem - vor 30 Minuten

PEGNITZ - Martin Abt hätte auch eine Laufbahn in der Industrie einschlagen können. "Ich hatte verschiedene Angebote", sagt der neue Leiter der Staatlichen Berufsschule Pegnitz. Er entschied sich für eine Karriere im Bayerischen Schulwesen.

Die Berufsschule in Pegnitz bekommt einen neuen Leiter. © Ralf Münch



Die Berufsschule in Pegnitz bekommt einen neuen Leiter. Foto: Ralf Münch



"Es geht nicht nur um den Verdienst, die Schule war das größere Anliegen", sagt Abt. Zuletzt war der 50-Jährige beim Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Beruflichen Schulen in Nürnberg tätig. Im Seminarvorstand war er für die Lehrerausbildung für Oberfranken und die Oberpfalz zuständig. Pädagogische und organisatorische Dinge gehörten ebenso zu seinen Aufgaben wie Prüfungen und Staatsexamen.

In Regensburg aufgewachsen

Abt wuchs in Regensburg auf, machte in der Domstadt sein Abitur und studierte an der TU München Metalltechnik und Sport für das Lehramt an Beruflichen Schulen. Schon als Jugendlicher war er sportlich aktiv, schwamm bei der TS Regensburg und machte "Triathlon zum Spaß". Während des Studiums betrieb er auch ein "bisschen Leichtathletik".

Wenn er Zeit findet, steigt der verheiratete Familienvater (zwei Kinder) in seinem Wohnort Reichenschwand aufs Rennrad und bricht zu einer Tour auf. "Die Fränkische Schweiz bietet sich an, eine schöne Gegend", sagt Abt, der sich auch von den Steigungen nicht abschrecken lässt.

Der berufliche Aufstieg war noch nicht abzusehen, als er sich nach dem zweiten Jahr seiner Referendarzeit an der Einsatzschule in Lauf entschloss, dort zu bleiben. Von 1992 bis 2005 unterrichtete er an der Berufsschule Lauf. Abt wurde kommissarischer Fachbereichsleiter im Bereich Fertigungstechnik und Seminarlehrer für Metalltechnik (2000 bis 2005).

Dann eine neue Aufgabe: Er bewarb sich als stellvertretender Leiter der Staatlichen Berufsschule Erlangen — mit über 3000 Schülern eine der größten Schulen in Franken. Er bekam die Stelle und war sieben Jahre bis 2015 in der Universitätsstadt tätig.

Erfreuliche Arbeit

Der nächste Schritt auf der Karriereleiter erfolgte mit dem Wechsel an das Staatliche Studienseminar nach Nürnberg. Eine neue Herausforderung, die Martin Abt gerne annahm. Die Arbeit mit den Referendaren sei sehr erfreulich gewesen. Außerdem sei er viel unterwegs gewesen; er stand in Kontakt mit verschiedenen Stellen, etwa der Regierung und dem Kultusministerium.

Nun steht er wieder vor einer neuen Herausforderung. Die Berufsschule Pegnitz sei eine interessante Schule, die "Differenzierung und Diagnostik gut brauchen kann". Vorrangig will sich Abt einen Überblick verschaffen und "schauen, wo es brennt". Im Hotel und Gastronomiebereich gebe es Probleme, weil Nachwuchskräfte fehlen. Dieser Ausbildungszweig müsse stabilisiert werden.

Martin Abt kam über Lauf, Erlangen und Nürnberg an die Staatliche Berufsschule Pegnitz. © privat



Martin Abt kam über Lauf, Erlangen und Nürnberg an die Staatliche Berufsschule Pegnitz. Foto: privat



Auch bei der Industrie — Gießereimechaniker, Zerspanungsmechaniker und Industriemechaniker — gebe es weniger Auszubildende. Man müsse diese bei der Stange halten und gut ausbilden, meint Abt.

Er möchte zudem die in Deutschland einzigartige Ausbildung der Metall- und Glockengießer herausstellen und ihr mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Wichtig ist seiner Ansicht nach, dass in die Schule investiert wird, um sie auf einem aktuellen Stand zu halten.

Einstieg angekündigt

Sein Vorgänger in der Schulleitung, Gerd Hecht, hatte im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft den Vorsitz inne. "Da werde ich garantiert mit einsteigen", sagt Abt, der auch in Erlangen bereits bei Veranstaltungen des Regionalpakts dabei war.

Seinen Wohnort in Reichenschwand wird er beibehalten; die 30 Minuten nach Pegnitz nimmt er in Kauf. Martin Abt ist auch begeisterter Musiker. Er begann mit dem Kontrabass und wechselte irgendwann zur Tuba. Das Instrument bläst er immer noch aktiv. Wer ihn hören will, muss nur ein Konzert der Stadtmusik Hersbruck besuchen.

HANS-JOCHEN SCHAUER