Neuer Spielplatz: Tolle Gemeinschaftsaktion in Kühlenfels

KÜHLENFELS - "Dies ist ein typisches Beispiel für eine Gemeinschaftsaktion." Das sagt Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) über den Spielplatzneubau durch den städtischen Bauhof und den Heimatverein "1000 Jahre Kühlenfels".

Auf dem Spielplatz können sich die Kinder unter anderem über ein neues Spielhaus und einen großen Sandkasten freuen. Der Heimatverein macht es möglich. © Foto: Thomas Weichert



Laut Heimatvereinschef Günther Häfner beteiligt sich sein Verein nicht nur mit der Arbeitsleistung seiner Mitglieder, sondern auch mit einer 4000-Euro-Spende. Mit dem Geld sollen neue Spielgeräte angeschafft werden. Außerdem werden die Mitglieder des Heimatvereins nun auch die Betreuung und Pflege des neuen Kinderspielplatzes unterhalb der Dorfkirche übernehmen.

Auch die Stadt hilft

Die 4000 Euro, die der Heimatverein beisteuert, sind Spendengelder der Mitglieder und aus der Bevölkerung sowie aus dem Erlös einer Tombola des letztjährigen Brunnenfestes. Weitere 4000 Euro gibt die Stadt Pottenstein zu diesem Gemeinschaftsprojekt. Und außerdem die Arbeitsleistung der Bauhofmitarbeiter, die rund zwei Wochen mit Landschaftsgestaltung beschäftigt waren. Zuvor hatten die Mitglieder des Heimatvereins die alten und teilweise kaputten Spielgeräte abgebaut und einige Bäume gefällt.

Der 1991 errichtete Kinderspielplatz war aufgrund der maroden Spielgeräte nicht mehr nutzbar. Bis auf drei kleinere Spielgeräte wurden alle Spielgeräte erneuert. Neuer Mittelpunkt ist das neue Spielhaus mit Klettermöglichkeiten und dem Rutschturm. Neu ist auch das sogenannte "Mikado", eine Holzkonstruktion, auf der balanciert werden kann.

Sitzgruppe für Eltern

Ebenso neu ist der große Sandkasten. Für die Eltern steht eine Sitzgruppe zur Verfügung, von der aus sie ihre Sprösslinge beim Spielen im Auge haben können. Kinder gibt es in Kühlenfels und Umgebung genug.

Was Bürgermeister Frühbeißer aufgefallen ist: Einige Anwesen haben keinen großen Garten. Gesegnet und eingeweiht wird der neue Kühlenfelser Kinderspielplatz dann von Domvikar Norbert Förster im Rahmen des diesjährigen Brunnenfestes am 29. Juli nach dem Festgottesdienst. Dieser beginnt um 9 Uhr in der Kühlenfelser Kirche.

