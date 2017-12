Neues BRK-Zentrum in Pegnitz: Drei Minuten schneller

PEGNITZ - Am Freitag ist die neue Rettungswache am Dianafelsen in Betrieb genommen worden. Der Rettungsdienst ist bereits umgezogen, die Ehrenamtlichen folgen in den kommenden Wochen und Monaten. Noch gleichen Teile der neuen Wache einer Baustelle, doch die Verantwortlichen vom BRK sind froh, dass es überhaupt mit der Aufnahme des Betriebs zum 1. Dezember geklappt hat.

Schlüsselübergabe vor der neuen BRK-Rettungswache: Dietmar Kasel, Leiter des Rettungsdienstes, Markus Ruckdeschel, Leiter der Integrierten Leitstelle, BRK-Kreisgeschäftsführer Peter Herzing, Architekt Matthias Kienbaum, Wachsprecher Thomas Plarre, Bürgermeister Uwe Raab und Kräfte des BRK (v. li.). © Ralf Münch



Der Zeitplan ist auf Kante genäht. Am Freitagmorgen wurden Medikamente und Schlüssel zu Wohnungen von Menschen mit Notrufknopf von der alten Wache in der Beethovenstraße zur neuen am Dianafelsen gebracht. Ein Möbeltransporter bringt während der Schlüsselübergabe die Betten, die Freitagnacht schon stehen müssen. Wachsprecher Thomas Plarre hat eine anstrengende Zeit hinter sich. "Momentan ist noch Hochspannung in mir. Die Woche war ich von früh, 8 Uhr, bis abends, 6 Uhr, da. Jetzt schaut es gut aus, heute Abend bin ich dann froh", sagt er.

Die Inbetriebnahme liegt fast im Zeitplan. Ursprünglich wollte man im Sommer fertig sein. "Mitte Oktober hat sich keiner zu sagen getraut, dass wir am 1. Dezember reingehen. Wenn aber keine Deadline gesetzt wird, kommen Sie nicht weiter. Dann wären wir vor Ende Januar nicht drin gewesen", sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Peter Herzing. Und so ist in der neuen Rettungswache noch viel zu tun. Die Anschlüsse seien bis kommende Woche fertig, erklärt Herzing. Lampen müssen noch montiert werden, die Photovoltaikanlage muss auf’s Dach, Malerarbeiten stehen noch aus und die Garagen für zum Beispiel Anhänger der Ehrenamtlichen im Außenbereich müssen noch gebaut werden. Herzing geht davon aus, dass die offizielle Einweihung im März stattfinden kann.

Bessere Bedingungen

Zurzeit arbeiten täglich tagsüber fünf hauptamtliche BRK-Angestellte in dem Neubau, nachts sind zwei Mitarbeiter da. Insgesamt sind 16 Hauptamtliche beim Pegnitzer Rettungsdienst angestellt. Nicht nur für sie, auch für die Ehrenamtlichen, die bald in die moderne Rettungswache einziehen werden, haben sich mit dem Neubau die Arbeitsbedingungen verbessert.

Das Büro in der neuen Rettungswache ist am Freitag in Betrieb genommen worden. Bis zur offiziellen Einweihung gibt es noch viel zu tun in dem Neubau. © Ralf Münch



Markus Ruckdeschel, der Leiter der Integrierten Leitstelle, sagt dazu: "Wir sind verkehrsknotentechnisch besser angebunden. Außerdem ist das neue Gebäude up-to-date, der Notarzt kann hier ein eigenes Zimmer beziehen." Wenn der Rettungsdienst alarmiert wird, ist dieser nun im Vergleich zu früher beispielsweise drei Minuten schneller in Pottenstein, ebenso in Betzenstein. Drei Minuten, die im Notfall Leben retten können. Auf kurzen Wegen seien vom Dianafelsen aus Polizei, Sana-Klinik und Feuerwehr erreichbar. Noch ein Vorteil: Wenn Bürger mit Hausnotruf bisher einen Alarm abgesetzt hatten, musste die Leitstelle einen Ehrenamtlichen kontaktieren, der Rettungskräften aus anderen Orten die Wache in der Beethovenstraße aufsperrte, um ihnen den entsprechenden Schlüssel auszuhändigen. Nun kann die Leitstelle fremden Rettungsfahrzeugen die Tore aus der Ferne öffnen.

Mit dem Auszug aus dem Gebäude in der Beethovenstraße gehe eine Ära zu Ende. Dietmar Kasel, Leiter des Rettungsdienstes, trauert den Zeiten in der Beethovenstraße nicht nach.

"Mehr Luft"

Bei der Schlüsselübergabe dankte Peter Herzing der Stadt dafür, dass es mit der Umsetzung der neuen Rettungswache so schnell gegangen ist. Innerhalb eines halben Jahres habe man einen neuen Bebauungsplan gehabt, nachdem man sich doch für ein anderes Grundstück entschieden hatte. Bürgermeister Uwe Raab gratulierte dem BRK zum Einzug "in eine Arbeitsstätte mit mehr Luft". "Das sollte ein Gemeinschaftswerk werden, und das haben wir mit Bravour geschafft."

Gemeinsam wurde auch der ordentliche Batzen Geld aufgebracht, den es zu stemmen galt: Insgesamt 1,86 Millionen Euro, finanziert vom BRK, dem Landkreis und der Stadt Pegnitz. Peter Herzing lobt die BRK’ler, die sich in Sachen Neubau kräftig engagiert haben. Auch Thomas Plarre hat ordentlich mitgeholfen und ist sichtlich stolz auf die Rettungswache am Dianafelsen: "Das ist geil geworden."

