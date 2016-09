Neues Leben im Zentrum: Bistros und Physio-Praxis

Teresa Reinl macht sich im Gesundheitszentrum selbständig - Neue Läden - vor 1 Stunde

PEGNITZ - In die Innenstadt zieht in diesen Wochen neues Leben ein: Kürzlich haben ein Radgeschäft am Schweinemarkt, eine Beauty-Praxis und ein Gardinengeschäft Leerstände beseitigt, demnächst sollen folgen ein neues Lokal im ehemaligen Bratwurststüberl sowie ein Imbiss im früheren Blumenladen gegenüber dem Alten Rathaus. Im Oktober schließlich eröffnet die „Physiotherapie Reinl“ im Gesundheitszentrum.

Die Pegnitzerin Teresa Reinl mit dem Erfinder der Kinesio-Tape-Behandlung, dem Japaner Kenzo Kase. Sie eröffnet nun eine eigene Physiotherapie-Praxis. © Foto: privat



Mit einer eigenen Praxis wagt die 26-jährige Teresa Reinl den Sprung in die Selbstständigkeit. Die gebürtige Pegnitzerin hat nach dem Besuch der hiesigen Realschule in der Kurstadt Bad Elster in Sachsen die dreijährige Ausbildung zur staatlich geprüften Physiotherapeutin absolviert. Praxiserfahrung hat sie sich anschließend in Praxen in Lauf und Neuhaus/Pegnitz angeeignet.

Darüber hinaus hat sie zahlreiche Fortbildungskurse belegt, so dass sie jetzt Leistungen in der manuellen Therapie, in der Krankengymnastik nach Bobath und Schroth oder bei Lymphdrainagen anbieten kann, um nur einige Bereiche zu nennen. Ein Spezialgebiet ist das Kinesio-Tape, eine Muskel- und Schmerztherapie ohne Nebenwirkungen, die kürzlich bei der Olympiade in allen Farbnuancen zu bewundern war. Teresa Reinl hat sichvom Erfinder dieser Behandlungsmethode, dem Japaner Kenzo Kase, in die Materie einweisen lassen.

Die Praxis rundet ab Oktober das Angebot im Gesundheitszentrum in der Hauptstraße ab. Es umfasst zudem unter anderem Praxen einer Frauenärztin, eines HNO-Arztes sowie einer Kinder- und Jugendpsychotherapie, Einrichtungen der Regens Wagner-Stiftung, ein Hörakustik-Studio und die Franken-Apotheke.

nn