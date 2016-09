Neues Motorrad stieß auf der B2 gegen Oldtimer

Junger Zweiradfahrer aus Hof wurde schwer verletzt ins Bayreuther Klinikum gebracht - vor 1 Stunde

Mit seinem neuwertigen Motorrad stieß am Samstagnachmittag ein junger Hofer nahe Bad Berneck gegen einen Oldtimer. Der kradfahrer wurde schwer verletzt, der Sachschaden summiert sich auf 20.000 Euro.

Am Samstagnachmittag befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hof mit seiner

Kawasaki die B2 von Bad Berneck in Richtung Gefrees. Im Bereich zwischen Hohenknoden und Lützenreuth verlor er auf der kurvenreichen Strecke in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftrad. Er stürzte und rutschte quer über die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender 34-Jähriger mit seinem Oldtimer Ford Mustang konnte nicht mehr abbremsen oder ausweichen. Der Kradfahrer prallte gegen die Fahrerseite des Oldtimers und kam schließlich im Straßengraben schwer verletzt

zum Liegen.

Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Kradfahrer mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bayreuth transportiert.

An seinem neuwertigen Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die beiden Insassen des Oldtimers blieben unverletzt. Der Schaden an ihrem Pkw wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

rr