Neugewählter Jugendrat startet in Pegnitz durch

Silvester-Party, Jugendtreff und Bubbleball: Viele Veranstaltungen sollen junge Besucher nach Pegnitz locken - vor 27 Minuten

PEGNITZ - Der neue Jugendrat der Stadt Pegnitz will in den nächsten zwei Jahren auf bewährte Veranstaltungen setzen und sich neue Events überlegen. Am wichtigsten ist den zehn Jugendlichen aber eines: sie wollen endlich Jugendräume.

Der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab (von links) beglückwünscht den neuen Jugendrat: Nazamuddin Mohibzada, Ivan Butrey, Aaron de Palma, Sarah Matzke, Tim Hofmann, Simon Deinlein, Sanni Schmidt, Michael Ziegler und Natalie Haas. Nicht im Bild: Matthias Kürzdörfer. © Stadt Pegnitz



Tim Hofmann ist der sprichwörtliche "alte Hase" im Jugendrat. Bereits vor zwei Jahren war er Mitglied und möchte seine Erfahrung nun nutzen und die Jugendarbeit weiter voranbringen. Zufrieden ist er mit der Skateanlage, die bei der Realschule entstehen soll. "Das ist so etwas wie ein kleiner Jugendtreff und schon mal der erste Baustein", findet er. Auf Dauer wird es aber Ausweichplätze brauchen, aber in Pegnitz gäbe es genug Leerstände, die sich dafür anbieten würden.

Er verstehe aber, dass es problematisch ist, etwas zu finden, das nah an Pegnitz aber nicht zu nah an Wohnhäusern ist. Ihm und dem Jugendrat (siehe gelber Kasten) schwebt das frühere Baywa-Gelände vor. "Dort gibt es viel Platz und wir stören keine Anwohner", findet er. Die Ideen der Jugendlichen liegen seit dem Jugendforum im Sommer beim Stadtrat. Der solle sich die Überlegungen der Jugend anschauen.

Wenn Themen, die Jugendliche betreffen, auf der Tagesordnung des Stadtrates stehen, wollen Hofmann und seine Mitstreiter die Sitzungen besuchen, sofern es zeitlich klappt. Im Gegenzug würden sie sich freuen, wenn aus dem großen Gremium Vertreter zu den Jugendratssitzungen kommen. "Wir haben nichts zu verbergen und die Sitzungstermine hängen im Rathaus aus, da kann jeder kommen", findet er. Aber auch auf Facebook und in der Tageszeitung wolle er künftig Termine und Veranstaltungen bekannt geben.

Generell wollen Hofmann und der Jugendrat bekannter werden und noch mehr Jugendliche in ihre Arbeit einbeziehen. "Wir wollen präsent sein, damit die Jugendlichen sehen, dass wir da sind und etwas erreichen wollen."

Als neue Veranstaltung hat der neue Jugendrat unter anderem eine Silvesterparty im Blick. Die Christian-Sammet-Halle oder die Wiesweiherhalle würden sich ihrer Meinung nach dafür anbieten. Allerdings steckt die Idee noch in den Kinderschuhen, Details gibt es noch keine. Um nichts zu überstürzen, soll die Party erst für den Jahreswechsel 2018/19 angepeilt werden.

Kleinere Feiern und Treffen sollen außerdem organisiert werden. Dazu setzt der Jugendrat auf Kontakte, die er in den vergangenen Jahren geknüpft hat. Unter anderem sei die Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk und dem Waldstockverein gut. Auf diese Kontakte möchte Tim Hofmann auch in der nächsten Amtsperiode setzen und sie weiter ausbauen.

In die bisherige Arbeit haben er und der zweite erfahrene Jugendrat Simon Deinlein die Neulinge bei einer ersten Sitzung eingeführt. "Wir haben ihnen zum Beispiel erklärt, dass wir jährlich 1000 Euro zur Verfügung haben, aber nichts sparen können." Bei dem Treffen habe es auch schon neue Ideen gegeben, die in die alte Arbeit eingeflossen sind.

Was auch neu sein könnte, ist das Mitwirken des Jugendrats am Volkstrauertag Mitte November. Die Anregung dafür kam von Bürgermeister Uwe Raab (SPD). Da die Idee bei den Jugendlichen gut ankam, sollen die abschließenden Gespräche in den nächsten Tagen geführt werden.

Neben all den neuen Veranstaltungen setzt das Jugend-Gremium aber auch auf Bewährtes: so soll es in diesem Jahr die Wasserschlacht im Cabriosol mit erweiterten Stationen geben. Und für 2018 laufen die Planungen für das Lebendkicker-Turnier und die Bubbleball-Veranstaltung. Es gibt also viel zu tun für den neuen Jugendrat.

KERSTIN GOETZKE