Neuhaus: Altes Foto kündet von der Eisenbahn-Frühzeit

Vor genau 140 Jahren wurde der Abschnitt Nürnberg-Schnabelwaid der Bahntrasse nach Bayreuth eröffnet - vor 7 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Aus dem Leben vieler Pendler ist der Bahnhof in Neuhaus nicht wegzudenken. Längst haben sich die Anwohner der Bahnlinie an die Züge gewöhnt, die seit mittlerweile 140 Jahren durch die Marktgemeinde fahren. Am heutigen Samstag, 15. Juli, ist die Eröffnung der Strecke genau 140 Jahre her.

Am 15. Juli 1877 wurde die Bahnstrecke durch Neuhaus an der Pegnitz eröffnet, dieses historische Bild entstand rund sechs Wochen später. © Brigitte Grüner



Im Vorfeld war längere Zeit über den genauen Verlauf der Linie diskutiert worden. Die Bahn entschied sich damals für Neuhaus. Auf 151 Kilometern führt die Bahnstrecke von Nürnberg aus über Lauf, Hersbruck, Pegnitz, Kirchenlaibach, Marktredwitz und Schirnding nach Eger (Cheb) im heutigen Tschechien. Eine wichtige Station auf der Strecke ist Neuhaus/Pegnitz.

Die Strecke war zunächst als direkte Verbindung von Nürnberg nach Bayreuth gedacht, das bereits 1848 mittels einer Stichbahn von Neuenmarkt-Wirsberg aus an die Ludwig-Süd-Nord-Bahn angeschlossen worden war. Da der Umweg über Bamberg jedoch keine zufriedenstellende Lösung war, folgte die Planung für eine direkte Verbindung nach Nürnberg.

Damals standen folgende vier Varianten zur Debatte: "Forchheim–Ebermannstadt", "Gräfenberg–Pegnitz", "Schnaittach–Betzenstein" und "Neuhaus–Pegnitz". Die vierte Möglichkeit wurde schließlich verwirklicht. 1874 wurde das Projekt genehmigt. Nach nur dreijähriger Bauzeit wurden am 15. Juli 1877 der Abschnitt Nürnberg–Schnabelwaid und die Weiterführung der Linie nach Bayreuth eröffnet. Am 15. August 1878 folgte die Verlängerung über Schnabelwaid nach Marktredwitz. Das Teilstück Marktredwitz bis Schirnding wurde wiederum nur ein Jahr später – am 20. November 1879 – in Betrieb genommen.

Für den Markt Neuhaus wirkte sich die Entscheidung sehr positiv aus: Der Bau der Eisenbahnlinie von Nürnberg nach Bayreuth brachte dem Markt einen merklichen wirtschaftlichen Aufschwung und eine wesentliche Verbesserung des Verkehrs, schreibt Andreas Dimler in seiner Chronik "Marktgemeinde Neuhaus – Gestern und Heute".

Als die Eisenbahnstrecke zwischen 1898 und 1899 zweigleisig ausgebaut wurde, waren sogar Arbeiter aus dem Ausland eingesetzt. Neben einheimischen Helfern durften Kroaten und Italiener am Bau mithelfen. Eine schöne Erinnerung an die ersten Jahre der Bahnstrecke hat Gottfried Lang aus Finstermühle: Er besitzt eine Fotografie, auf der das Datum 30. August 1877 eingeprägt ist. Die Aufnahme entstand also rund sechs Wochen nach Fertigstellung der Bahnlinie. Entsprechend groß ist das Interesse der Bürger an dem immer noch neuen Transportmittel.

Im Sonntagsgewand unterwegs

Im Sonntagsgewand sind die Menschen unterwegs oder stehen an der Eisenbahnbrücke, um die vorbeikommende Dampflokomotive und die Eisenbahnwagen sehen zu können, die langsam durch das Pegnitztal zuckeln. Das Bild wurde etwa in Höhe des früheren Posterholungsheimes aufgenommen, erklärt Gottfried Lang. Die Brücke in der Bildmitte liegt zwischen Bäckerei Führlbeck und Auwald und wurde vor etlichen Jahren durch einen Betonneubau ersetzt. Laut Prägung auf dem historischen Foto wurde es aufgenommen vom "Photographischen Kunstverlag von G. Böttger in München".

Der Finstermühler ist begeisterter Sammler von Postkarten und alter Ansichten. Das Bild aus dem Jahr 1877 hat er rein zufällig erstehen können. Im Haus von Familie Lang hat es einen Ehrenplatz bekommen.

BRIGITTE GRÜNER