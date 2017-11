Neuhaus: Betrunkener Unfallfahrer kehrt zurück

Nach Kollision mit geparktem Auto und Fahrerflucht doch noch erwischt - vor 27 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Gegen 19.30 Uhr am Samstagabend beobachtete eine Anwohnerin, wie der Fahrer eines Škoda Fabia einen vor ihrem Haus in der Straße Am Bühl abgestellten Ford Focus beim Ausparken beschädigte.

Einen betrunkenen 51-jährigen, der Fahrerflucht begangen hatte, erwischte die Polizei in Neuhaus an der Pegnitz. © colourbox



Einen betrunkenen 51-jährigen, der Fahrerflucht begangen hatte, erwischte die Polizei in Neuhaus an der Pegnitz. Foto: colourbox



— Nachdem der Fahrer sich den Schaden angesehen hatte, fuhr er davon. Noch während der Unfallaufnahme, die rund eine Stunde später stattfand, kam der Mann jedoch zurückgefahren. Die Polizisten stellten bei dem Mann eine starke Alkoholfahne fest. Der 51-Jährige hatte laut Test über 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1100 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.