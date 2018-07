Neuhaus ehrt seine besten Sportler

NEUHAUS/PEGNITZ - Viele bekannte Gesichter sahen Bürgermeister Josef Springer (CSU) und die anwesenden Markträte am Dienstagabend bei der Sportlerehrung der Marktgemeinde Neuhaus/Pegnitz. Herausragend waren die Erfolge im Hundesport: Lea Weichselbaum wurde mit ihrem Hund Benji nicht nur Bayerische, sondern auch Deutsche Meisterin.

Die besten Sportler der Marktgemeinde Neuhaus wurden von Bürgermeister Josef Springer (hinten links) am Dienstagabend im Rathauspark ausgezeichnet. © Brigitte Grüner



Sie starten in einer Sportart, die selten im Rampenlicht steht: Im Turnierhundesport war Schülerin Lea Weichselbaum mit ihrem Hund schon in den Vorjahren sehr erfolgreich. 2017 wurde das Team aus einem Zwei- und einem Vierbeiner Bayerischer Meister in der Fährte FH1, Bayerischer Meister in der Spezialfährte FH2 und Deutscher Meister in der Spezialfährte FH2 mit sehr guten 164 Punkten.

Die meisten Titel für Neuhaus gewannen auch in vergangenen Jahr wieder die Judoka des SV Neuhaus-Rothenbruck. Aushängeschild ist die Frauen-Mannschaft, die im Vorjahr mit dem 7. Platz in der Gruppe Süd der Zweiten Bundesliga abschloss. In der Klasse FU15 sahnte Julia Schreg ab. Sie erreichte einen 1. Platz bei der nordbayerischen, einen 2. Platz bei der bayerischen und einen 3. Platz bei der süddeutschen Meisterschaft.

Svenja Gruber, die zum Teil in der FU15, zum Teil in der FU18 antrat, freute sich über sechs Plätze auf dem Podest: Herausragend waren der 1. Platz bei der süddeutschen Meisterschaft FU15 und der 2. Platz bei der süddeutschen Meisterschaft FU18. Nicola Deyerling startete ebenfalls in zwei Altersklassen und erreichte insgesamt fünf Platzierungen auf dem Treppchen. Höhepunkte waren die 1. Plätze bei der nordbayerischen, bayerischen und deutschen Einzelmeisterschaft FU21. Ina Bauernfeind trat auch bei internationalen Wettbewerben an. In der Klasse FU21 wurde sie jeweils 3. bei der Deutschen Meisterschaft und bei der Weltmeisterschaft im Mannschafts-Wettbewerb sowie 5. bei der WM-Einzelwertung.

Cup der Kindergärten geholt

Geladen war auch ein Team aus der Kindertagesstätte, das schon zum dritten Mal den Kindergarten-Fußball-Cup gewonnen hatte und diesen nun behalten darf. Auch Mädchen und Jungen aus der 4. Klasse der Grundschule wurden ausgezeichnet. Sie belegten den 1. Platz beim Kreissportfest und waren sowohl bei der Leichtathletik als auch in der Staffel sehr erfolgreich.

In der Fußball-Sparte des SV Neuhaus-Rothenbruck freute sich die C1-Jugend über die Meisterschaft in der Kreisklasse. Für den Schützenverein Waldmeister Krottensee wurde Marcel Wittmann als Sieger der Pokalscheibe des Sparkassenpokals geehrt. Ausgezeichnet wurde ferner die Waldmeister-Mannschaft für den 3. Platz beim Patenvereinsschießen in Michelfeld. Dem Empfang der Gemeinde waren nicht nur die Sportler, sondern auch zahlreiche Familienangehörige gefolgt. Ihnen galt – ebenso wie den Trainern und Betreuern – der Dank des Rathauschefs für die Unterstützung und Förderung der meist jungen Sportler.

"Für die Neuhauser Sportfamilie ist diese Ehrung ein wichtiges Ereignis", betonte der Bürgermeister. Die Feier stehe für die Verbundenheit der Neuhauser mit ihren Sportlern und auch für die große Bedeutung, welche die Marktgemeinde dem Sport zumesse. "Ihr alle habt Siege oder überdurchschnittlich gute Platzierungen erreicht. Der heutige Abend zeigt, dass Neuhaus sportlich bestens aufgestellt ist und über große Talente verfügt."

Eine gute Werbung

Alle Geehrten hätten nicht nur die eigene Sportart, sondern auch den Namen des Vereins und den Ruf von Neuhaus als Sportgemeinde gestärkt. Harte Trainingsstunden, Disziplin, Zielstrebigkeit und Teamgeist seien erforderlich gewesen, um diese Erfolge zu feiern. Bevor sich die Sportler ins Gästebuch der Gemeinde eintrugen, gratulierte ihnen Springer im Namen des Gemeinderates und der Bürger.

Springer freute sich, dass wieder einige ganz junge Sportler bei der Ehrung waren. Für die nächste Zukunft wünschte er verletzungsfreie und erfolgreiche Wettkämpfe.

BRIGITTE GRÜNER