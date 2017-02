Neuhaus hat bei Deutscher Post das Nachsehen

Brief- und Paketzusteller kehrt dem Markt zugunsten von Auerbach den Rücken — Industriebrache befürchtet - vor 1 Stunde

AUERBACH/NEUHAUS - Der in Auerbach gefeierte Start des neuen Postverteilzentrums löst nicht überall Begeisterung aus. Denn das alte Postverteilzentrum in Neuhaus an der Pegnitz soll im Zuge dieser Neuorganisation aufgelöst und Auerbach zugeschlagen werden.

Von hier aus werden künftig 16 Zustellbezirke der Deutschen Post bedient: Weil die Zustellregion Auerbach laut Post-Pressesprecher Erwin Nier deutlich größer ist als die in Neuhaus, fiel die Standortentscheidung klar zugunsten der Oberpfalz. © Brigitte Grüner



Enttäuscht über die Neuorganisation bei der Deutschen Post zeigt sich beispielsweise der Neuhauser Bürgermeister Josef Springer (CSU). „Ich finde das, ehrlich gesagt, bedauerlich“, sagt der Rathauschef. Das Gelände sei ursprünglich ein Betriebsgelände mit einem mehrstöckigen Gebäude des Modeherstellers Création Gross gewesen. In der jüngeren Vergangenheit war im Erdgeschoss dieses Baus das Neuhauser Postverteilzentrum untergebracht.

Bürgermeister Springer befürchtet nun, dass das Firmengebäude nach dem Wegfall der Neuhauser Postverteilanlage nicht mehr genutzt werde und „in eine Industriebrache übergeht“. Vermieter Peter Gross, geschäftsführender Gesellschafter des 1925 gegründeten Modeunternehmens mit aktuell 200 Mitarbeitern in Hersbruck, hält solche Befürchtungen zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht.

„Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, einen neuen Hauptmieter zu finden“, sagt Gross. Eigene Mitarbeiter würden versuchen, einen Nachfolger aufzutun, auf die Dienste eines Maklers wolle er vorerst nicht zurückgreifen. Der Vertrag mit der Post ende zum 30. Juni 2017.

Noch kein Umzugstermin

Noch keinen exakten Zeitpunkt für den Umzug des Neuhauser Zentrums nach Auerbach kann indes Post-Pressesprecher Erwin Nier nennen. „Das wird im Laufe des Frühjahrs sein, im März oder April.“ Nier erläutert weiter, dass das Neuhauser Verteilzentrum der einzige wegen Auerbach aufgelöste Standort sei. Grundsätzlich gebe es in Bayern solche Zusammenlegungen von mehreren Postverteilzentren öfter, „aber nicht in diesem Fall“, betont Nier. Wo „nur“ der mittelfränkische Standort Neuhaus ins oberpfälzische Auerbach wandere.

Überlegungen, umgekehrt das Auerbacher Verteilzentrum nach Neuhaus zu verlegen, habe es nie gegeben. „In Neuhaus gibt es sechs Zustellbezirke, in Auerbach zehn“, berichtet der Pressesprecher. Beim Personalstand solle es keine Veränderung geben. Im neuen Auerbacher Verteilzentrum werden 25 Mitarbeiter tätig sein. Bei dieser Größenordnung wäre es Nier zufolge auch unmöglich gewesen, noch zusätzlich das Auerbacher Postverteilzentrum in dem Neuhauser Gebäude von Création Gross unterzubringen.

Ein weiteres wichtiges Argument für diese Standortentscheidung ist aus Sicht des Post-Sprechers, dass am jetzigen Zustellstützpunkt so gut wie keine Leerfahrten der Zusteller mehr anfielen. Denn Auerbach liege im Gegensatz zu Neuhaus mehr im Zentrum des Versorgungsgebietes. Dabei ist man nicht nur in der Neuhauser Politik über den Wegzug der Deutschen Post enttäuscht.

„Wir bedauern das schon sehr, dass die Post rausgeht“, stellt Inhaber Gross klar, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt. Zu Neuhaus hat er auch eine emotionale Bindung: „Meine Großeltern lebten dort, meine Mutter lebt noch immer dort.“ Das heute an die Post vermietete Gebäude sei Anfang der 1950er Jahre als Produktionsstandort für in Spitzenzeiten bis zu 300 Mitarbeiter geschaffen worden, berichtet Groß.

Zweiter Mieter

Im Zuge der Verlagerung des Unternehmens nach Hersbruck und ins Ausland sei der ehemalige Standort dann um die Jahrtausendwende herum aufgelöst worden. Aufgrund rechtlicher Auflagen könne derzeit nur das Erdgeschoss des verbliebenen Gebäudes auf dem 9000 Quadratmeter großen Grundstück in Neuhaus vermietet werden. Neben der Deutschen Post hat dort noch ein kleines Unternehmen seine Räume.

FRANK HEIDLER UND ASTRID LÖFFLER