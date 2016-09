Neuhaus: Helfer vor Ort erhalten neues Fahrzeug

NEUHAUS/VELDEN - Nach elf Jahren Einsatzdienst war das Ende gekommen: Schweren Herzens hat der Regionalverband Jura des Arbeiter-Samariter-Dienstes (ASB) sein rotes HvO-Auto durch ein frischeres Modell ersetzt.

So sieht er aus, der neue Wagen, mit dem die Helfer vor Ort künftig im Raum unterwegs sind: Der ASB-Regionalverband hat das alte Modell aussortiert und in ihrem Fundus einen Nachfolger gefunden.



„Das Fahrzeug war bis zum Schluss eine treue und zuverlässige Seele“, erklärt Vorsitzender Roland Löb nachdem das Auto seine letzte Fahrt getätigt hatte. „Sogar zum letzten Einsatz hat es uns brav hin gebracht und erst als wir wieder zurück am Standort waren auf den letzten paar Metern hat es die Flügel gestreckt“.

Der 16 Jahre alte Ford mit seinen über 167 000 Kilometern hat seinen Dienst getan und bei rund 1500 Einsatzfahrten den Bürgern im Notfall die Ersthelfer und Notärzte gebracht. Sogar bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland durfte „der Rote“ in Nürnberg die Notärzte chauffieren.

Einsatztauglich umfunktioniert

Dieser Tage wurde das Nachfolgerfahrzeug in Dienst gestellt. Aus dem Fuhrpark des ASB wurde wieder ein gebrauchter Ford durch die Firma Eckert in Auerbach einsatztauglich umfunktioniert und nunmehr in Betrieb genommen. Der Silberne wurde mit den Vereinsfarben etwas „aufgehübscht“, um auch die Wahrnehmung im Straßenverkehr zu verbessern, berichtet der ASB-Jura-Vorsitzende Roland Löb.

Da die Erste-Hilfe-Einrichtung sich rein aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert – Krankenkassen oder Staat fördern die Helfer-vor-Ort nicht – sind wir auch hier wieder verantwortungsvoll mit den Geldern umgegangen und haben auf die Beschaffung eines Neuwagen verzichtet.

Der ehrenamtliche Dienst des ASB steht der Leitstelle bis auf wenige Ausnahmen nahezu 24 Stunden am Tag an fast allen Wochentagen zur Verfügung.

Rund 170 Notrufe

Zwischen 150 und 170 Mal im Jahren greifen die Disponenten in Nürnberg darauf zurück und alarmieren nach einem Notruf den „Sama Jura 42/11/1“, um den Patienten neben dem Rettungsdienst Hilfe zukommen zu lassen – zählt der ASB-Jura-Vorsitzende Löb auf.

