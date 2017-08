Neuhaus: Im Verwalterhaus breitet sich langsam Schimmel aus

Generalsanierung der Burg Veldenstein soll in Kürze angegangen werden - vor 51 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Die Burg Veldenstein in Neuhaus dämmert im Dornröschenschlaf vor sich hin. Das Gras an Wegen und Mauern wächst immer höher. Gesträuch rankt sich in die Höhe. Das Gebäude, in dem sich einst Burgschenke und ein Hotel befanden, verlottert immer mehr.

Das ehemalige Herrenhaus, das zuletzt als Hotel und Restaurant genutzt wurde, hat schon bessere Tage gesehen. Links und rechts vom Eingang wuchert Gestrüpp. © Gesa Janssen-Schauer



Eine Visitenkarte für die Marktgemeinde an der Pegnitz ist die trutzige Anlage nicht mehr. Dabei ist die 1269 erstmals als "novum castrum" (das neue Haus) urkundlich erwähnte Burg "unser Wahrzeichen", wie Bürgermeister Josef Springer stolz betont. Neben der Maximiliansgrotte bei Krottensee sei Burg Veldenstein eine der beiden touristischen Höhepunkte, die die Marktgemeinde zu bieten habe.

"Wahrzeichen erhalten"

Und deshalb soll laut Springer "das Wahrzeichen schon erhalten bleiben". Man sei auf einem guten Weg, das Problem zu lösen. Er sei froh, dass der Freistaat Bayern die Generalsanierung in Kürze angehe, denn die Marktgemeinde Neuhaus wäre dazu finanziell nicht in der Lage.

Die Maßnahmen werden ausschließlich vom Freistaat Bayern finanziert. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahmen mit Kosten von 6,8 Millionen Euro gebilligt (die Nordbayerischen Nachrichten berichteten). Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 2020 abgeschlossen sein.

"Derzeit laufen die Ausführungsplanungen. Über den Baubeginn werden die Marktgemeinde Neuhaus und die unmittelbaren Anwohner rechtzeitig informiert werden", erklärt Dieter Knauer, Geschäftsführer von Immobilien Freistaat Bayern, auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten.

Der Bürgermeister kennt die größten Baumängel: "Die Burg hat ein Wasserproblem." Die Kellerräume des 1670 als Getreidekasten erbauten, später neu als Herrenhaus errichteten Gebäudes, sind feucht. Es ist das für künftige Pächter interessanteste Objekt; zuletzt wurde es als Hotel-Restaurant genutzt.

Drainage geplant

Ebenfalls von Wasserschäden betroffen ist das Verwalterhaus. "Dort ist Schimmelbildung festgestellt worden", sagt Springer. Es soll eine Drainage gelegt und bestimmte Mauerteile und verschiedene Dachstühle statisch gesichert werden.

Auch die Zugangswege im unteren Burgbereich werden saniert oder wiederhergestellt. Alle Arbeiten werden unter besonderer Beachtung des Natur- und Artenschutzes durchgeführt, etwa für Vogel- und Fledermausarten.

Bei der künftigen Nutzung orientiert sich der Eigentümer, der Freistaat Bayern, an dem Jugendhotel auf der Nürnberger Burg. Es werde bereits "nach einem erfahrenen Betreiber gesucht, der für Gästehaus und Jugend- und Familientourismus die nötige Erfahrung mitbringt", so Markus Söder, als Minister zuständig für die bayerischen Finanzen, Landesentwicklung und Heimat. Experten einer erfahrenen Beratungsfirma hätten das neue Nutzungskonzept für die Burg entwickelt.

Bürgermeister Springer begrüßt diese Entwicklung: "Wenn das realisiert würde, wäre das eine absolut gute Sache." "Hinsichtlich der künftigen Nutzung der Burg wird derzeit ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt", ergänzt Knauer. Auch für die vielen Tagesausflügler, die Neuhaus besuchen, wäre die gastronomische Wiederbelebung der Burggastronomie eine deutliche Verbesserung.

Allerdings lädt das Bild, das die mächtige Anlage im Inneren bietet, zurzeit nicht gerade zum Verweilen ein. Die Natur hat sich schon Teile zurückerobert. Es muss dringend etwas getan werden, damit Burg Veldenstein nicht völlig verwildert. "Notwendige Grünpflegearbeiten werden nach Bedarf durchgeführt", sagt Knauer.

Nicht vergessen werden darf der bröckelnde Fels am Hang über der Plecher Straße. Dort waren im Mai 2013 etwa 300 Tonnen Fels und Teile der Burgmauer ins Tal gestürzt. Ein Felsbrocken traf ein Haus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Anwohner der Plecher Straße hatten anschließend Angst, dass weiteres Geröll herunter kracht.

Eine Blumenwiese breitet sich im Innenraum der Burg Veldenstein aus. © Gesa Janssen-Schauer



"Der gesamte Hang im Bereich des Felssturzes im Jahr 2013 sowie eine weitere Felsnase über der Plecher Straße wurden mit Sicherungsnetzen überspannt. Weiter wurde ein Auffangnetz unterhalb des Burghangs installiert. Als zusätzliche Sicherungsmaßnahme werden in vorgeschriebenen Zeitabständen die Sicherungsnetze kontrolliert", betont Knauer.

Nach der Sanierung soll die Burganlage von April bis Oktober wieder für Besucher geöffnet werden. Söder: "Wir wollen dem Wahrzeichen des Marktes Neuhaus an der Pegnitz seine Bedeutung für den regionalen Tourismus zurückgeben."

HANS-JOCHEN SCHAUER