Neuhaus ist einen Schritt weiter

Gemeinderat vergibt Auftrag für Elektroarbeiten

NEUHAUS/PEGNITZ - Die Marktgemeinde wird in diesem Jahr wieder viel Geld in die Infrastruktur investieren. Für den Hochbehälterbau wurde in der jüngsten Sitzung der nächste Auftrag vergeben. Detailinformationen gab es zur Sanierung der Kläranlage.

Das Fundament für den neuen Hochbehälter am Grottenberg ist bereits fertig. Der Marktrat vergab nun die Elektroarbeiten. © Brigitte Grüner



"Eigentlich sollte man eine Kläranlage wegen der nötigen Nachbesserungen und Ersatzteile nach 30 bis 35 Jahren komplett neu bauen", meinte Bürgermeister Josef Springer (CSU). Die Gemeinde hat mit der Ertüchtigung der vorhandenen Anlage jedoch schon begonnen. Für den ersten Schritt — den Ersatz der maroden Schneckenhebewerke — wurde der Auftrag bereits vergeben. Ab Mitte April werde diese Maßnahme durchgeführt, erläuterte Claudia Scharnagl vom Büro Seuß Ingenieure. Vorübergehend werden Tauchpumpen eingebaut, die das Abwasser zur Reinigung fördern, während die Hebewerke erneuert werden.

In einem zweiten Schritt wird die mechanische Reinigung saniert. Dazu werden Rechen und Sandfang ausgetauscht. Beides sei in die Jahre gekommen, das Material durch das Abwasser angegriffen und nicht mehr effektiv, so die Diplom-Ingenieurin. Sie schlug vor, eine Komplettanlage aus Edelstahl einzubauen, in der Rechen und Sandfang untergebracht sind. Für die Anlage, die durch eine Sandwaschanlage vervollständigt wird, müsste ein neues Gebäude errichtet werden. Der Sand aus der Waschanlage müsse nicht mehr entsorgt werden, sondern könne für Wegebau oder Pflasterarbeiten verwendet werden, so Scharnagl. Anschließend müssten Belebung und Klärschlammstabilisierung verbessert werden, entweder durch Erweiterung des Belebungsbeckens oder, noch besser, durch Ertüchtigung der ATS-Anlage.

Die Betriebserlaubnis für die Kläranlage läuft 2022 aus. Bis dahin sollen alle notwendigen Maßnahmen erledigt sein. Sabine Richter (CSU) erkundigte sich nach den Vorteilen einer Kompaktanlage. Diese funktioniere sehr effizient, meinte Scharnagl. Einzelne Bauteile, die defekt oder abgenutzt sind, könnten ausgetauscht werden. Die Anlage braucht mehr Platz. Somit wird ein neues Gebäude nötig. Der Gebäudeteil mit dem bisherigen Rechen soll nach einem Umbau zum Elektronikraum werden.

Bürgermeister Springer ließ das Gremium wissen, dass der Bescheid des Wasserwirtschaftsamtes eineinhalb Jahre auf sich hatte warten lassen. "Wir wären sonst schon weiter." Allerdings musste erst der Mischwasserabfluss genehmigt werden. Bis zur nächsten Marktratssitzung wird Claudia Scharnagl einen Überblick über die voraussichtlichen Kosten vorbereiten. Danach stimmt das Gremium über die nächsten Schritte ab.

Am Bauplatz des neuen Hochbehälters oberhalb von Krottensee sind die Ausmaße bereits deutlich zu sehen. Der Hochbehälter entsteht in Bauweise einer Feldscheune und wird zwei Edelstahltanks beinhalten. In der jüngsten Marktratssitzung musste ein Auftrag für die elektrotechnische Ausrüstung vergeben werden. Norbert Winter von Seuß Ingenieure hatte bei acht Fachfirmen angefragt, zwei Angebote gingen ein. Diese wurden im Vorfeld der Sitzung rechnerisch und technisch geprüft. Der Marktrat vergab den Auftrag einmütig zu einem Gesamtpreis von etwa 43.000 Euro. Dieser liegt knapp 3000 Euro über der ursprünglichen Kostenberechnung des Planungsbüros.

Keine Gegenstimme gab es beim gemeindlichen Einvernehmen für den Bauantrag von Benjamin Bauer aus Finstermühle. Er möchte Dachgauben an seinem bestehenden Wohnhaus vergrößern und das Dachgeschoss ausbauen.

