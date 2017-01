Neuhaus/Pegnitz stimmt Vergleich zu

Marktgemeinde kriegt 90 Prozent der angesetzten Kosten für Beseitigung der Mängel am Rathaus - vor 20 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Vor dreieinhalb Jahren musste der Gemeinderat sein Domizil im 2007 eingeweihten neuen Rathaus verlassen. Nun bekam die Gemeinde vor Gericht 90 Prozent der angesetzten Kosten für die Beseitigung der Mängel und Planungsfehler zugesprochen.

Jetzt ist es absehbar, dass der Neuhauser Marktrat bald wieder im Sitzungssaal des Rathauses tagen wird. Die Gemeinde gibt die notwendigen Umbaumaßnahmen baldmöglichst in Auftrag, so Bürgermeister Josef Springer. Foto: Brigitte Grüner



„Die Arbeiten sollen baldmöglichst in Auftrag gegeben werden“, sagt Bürgermeister Josef Springer erleichtert. Nun liegt es an der Gemeinde, wann der Wiedereinzug möglich ist. „Das Geld kommt und wir richten es.“

Bei den notwendigen Maßnahmen geht es vor allem um einen zweiten Fluchtweg für den Sitzungssaal, der im Dachgeschoss untergebracht ist. Beim Bau vor zehn Jahren wurde zwar ein Fluchtweg über ein Treppenhaus zu einer Außentreppe vorgesehen. Die Treppenstufen dort sind allerdings zu steil und die Trittflächen nicht breit genug, erklärt der Rathauschef. Abhilfe wird eine neue Außentreppe schaffen, die von einem Erker des Sitzungssaales aus angebaut wird.

Bauliche Abtrennung nötig

Eine zweite größere Maßnahme betrifft den Brandschutz. Aktuell kann man über eine Brüstung vom zweiten in den ersten Stock des Rathauses schauen. Im Brandfall ist das gefährlich, da die Flammen leicht von einer zur anderen Etage übergreifen können. Hier muss eine bauliche Abtrennung der beiden Stockwerke durchgeführt werden. Der Marktrat tagte erstmals Anfang Juni 2013 in der Grundschule, wo nach wie vor die Sitzungen stattfinden. Anfangs im Medienraum, inzwischen in der Aula. Auch einige standesamtliche Trauungen fanden seit Sommer 2013 in der Aula statt.

Die Marktgemeinde hatte ein selbstständiges Beweisverfahren beim Landgericht Nürnberg-Fürth gegen den verantwortlichen Architekten, die Fachplaner und die Elektrofirma beantragt.

Ein Gutachten bestätigte die Mängel und Planungsfehler und führte als Konsequenz zur Sperrung des Sitzungssaals bis zur Umsetzung verschiedener baulicher Maßnah-

men.

Am 9. November des vergangenen Jahres fand die Verhandlung vor dem Landgericht statt. Angeboten wurde schließlich ein Vergleich, welcher der Gemeinde 90 Prozent der geforderten Kosten zugesteht. „Der Marktrat hat das akzeptiert“, so der Bürgermeister. Ein Architekt und ein Brandschutz-Sachverständiger sind inzwischen beauftragt.

Der Entwurf für die Sanierung des Rathauses soll schnellstmöglich dem Gemeinderat vorgelegt werden, damit die Arbeiten ausgeschrieben und bald in Auftrag gegeben werden können.

BRIGITTE GRÜNER