Neuhaus rüstet sich für große Investitionen

Hochbehälter und Kanalsanierung nötig — Grund- und Gewerbesteuer wird erhöht - vor 48 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Die Marktgemeinde muss dringend die Grund- und Gewerbesteuer erhöhen. Das Landratsamt hatte die verhältnismäßig niedrigen Sätze bereits im Vorjahr kritisiert. Ohne ausreichende Einnahmen kann die Gemeinde aus dem Verwaltungshaushalt nur noch einen kleinen Betrag an den Vermögenshaushalt – aus den Investitionen gezahlt werden – überweisen.

Über 100 Jahre alt sind die drei Hochbehälter der Marktgemeinde. Oberhalb des bestehenden Behälters an der Grottenallee (im Bild) wird deshalb in diesem Jahr ein zentraler Hochbehälter gebaut. Foto: Archiv/Brigitte Grüner



Die Marktgemeinde braucht heuer und in den folgenden Haushaltsjahren viel Geld: Der neue Hochbehälter sowie Maßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung und Straßensanierungen sind kostenintensiv. Auch die Modernisierung der Grundschule soll zumindest planerisch in diesem Jahr noch angegangen werden.

Schon bei der Stellungnahme zum Haushaltsplan 2016 schrieb das Landratsamt in Lauf, dass die Gemeinde bei den Hebesätzen unter den zum 1. Januar 2016 angehobenen Nivellierungssätzen liege und dadurch Einnahmeausfälle bewusst hinnehme. Der Landesdurchschnitt betrug 2015 bei der Grundsteuer A 351,2 Prozent, bei der Grundsteuer B 338,9 Prozent und bei der Gewerbesteuer 328 Prozent. Der Markt Neuhaus blieb mit dem Satz von 300 Prozent bei den drei Steuerarten deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Die Nivellierungssätze wurden auf 310 Prozent angehoben. Die Gemeindeverwaltung spricht von einer unvermeidlichen Erhöhung und schlägt den Satz von 310 Prozent in der Haushaltssatzung für 2017 vor. Über den Entwurf des Haushaltsplans 2017 stimmte der Marktgemeinderat gestern Abend ab. Um alle Projekte – ausnahmslos Pflichtaufgaben der Gemeinde – zu schultern, müssen in 2017 den Rücklagen knapp 2,6 Millionen Euro entnommen werden, hat die Kämmerei berechnet.

Keine Neuverschuldung

Zum Ende des laufenden Jahres werden die Rücklagen nahezu aufgebraucht sein. Es verbleibt nur noch der haushaltsrechtlich geforderte Sockelbetrag. Kredite müssen heuer nicht aufgenommen werden. Im Vorjahr musste sich die Gemeinde 1,46 Millionen Euro auf dem Geldmarkt holen. Zum Jahresanfang 2017 hatte Neuhaus daher 2,85 Millionen Euro Schulden.

Im laufenden Jahr wird getilgt, so dass am 31. Dezember voraussichtlich noch 2,71 Millionen Euro verbleiben. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 929,84 Euro. Damit liegt der Markt um rund 300 Euro höher als vergleichbare bayerische Gemeinden. Gestern Abend diskutierte der Gemeinderat den Haushaltsplan 2017, der vom Haupt- und Finanzausschuss bereits in zwei Sitzungen vorberaten worden war. Laut Entwurf schließt der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben bei jeweils knapp 4,87 Millionen Euro. Dies entspricht im Vergleich zu 2016 einer Minderung um etwa 1,3 Prozent. Im Verwaltungshaushalt profitiert der Markt vom Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Gewerbesteuer ist dagegen deutlich geschrumpft.

Ein großer Ausgabeposten ist die Kreisumlage in Höhe von 1,45 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 3,4 Millionen Euro. 2016 waren es noch 3,96 Millionen Euro. Im Entwurf sind viele kostenintensive Ausgaben aufgelistet, die zum Großteil die Infrastruktur des Gemeinwesens – besonders im Bereich Trinkwasser und Kanalisation – verbessern und seit langem anstehen. So wird die Gemeinde für den Bau eines zentralen Hochbehälters an der Grottenallee 700 000 Euro aufwenden, eine weitere halbe Million kommt 2018 dazu.

485 000 Euro sind fällig für den Ringschluss der Wasserleitung in verschiedenen Bereichen. Eine Restzahlung von 590 000 Euro muss die Gemeinde noch für die Abwasserbeseitigung in Höfen berappen. In die Kläranlage fließen 100 000 Euro und in Kanalsanierungen 360 000 Euro. Das neue Baugebiet "Linsengrube" schlägt mit 200 000 Euro zu Buche.

