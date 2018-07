Neuhaus: Storch mit Hebebühne gerettet

Jungtier war aus dem Nest gestürzt - Nun wird er aufgepäppelt - vor 23 Minuten

NEUHAUS - Er war wohl etwas zu übermütig: Ein Jungstorch hat sich in Neuhaus bei seinen ersten Flugübungen übernommen. Nach zwei beherzten Rettungsaktion wurde er nun in die Tierpflegestation gebracht.

Mit einer Hebebühne wurde der verängstigte Jungstorch erst einmal geborgen. © Manfred Döhring



Mit einer Hebebühne wurde der verängstigte Jungstorch erst einmal geborgen. Foto: Manfred Döhring



Entweder fiel das Storchenjunge aus dem Horst oder es wurde von einer Windböe erfasst, genau beobachtet hatte den Sturz niemand. Der Vogel überquerte die Burgstraße, dann verlor sich zunächst seine Spur.

Am nächsten Tag meldeten Anwohner vom ehemaligen Hinterbienerhaus in der Plecher Straße der Kaiser Brauerei, dass sich ein Storch auf ihrem Dach befinde. Er rühre sich nicht mehr vom Fleck, vermutlich sei das Tier verletzt.

Der Vogel wird nun aufgepäppelt. © Manfred Döhring



Der Vogel wird nun aufgepäppelt. Foto: Manfred Döhring



Mit einer schnell organisierten Hebebühne bargen Martin Winter, Georg Roßbacher und Kaiser Bräu-Chef Hans Laus das verängstigte Tier. Der Jungstorch wurde unterhalb des Kamins auf dem Flachdach des Supermarktes am Oberen Markt abgesetzt. Das Tier bekam Wasser und Futter und sollte sich dort erholen.

Dann wagte der Storch einen weiteren Testflug, dieser endete ebenfalls mit einer Bruchlandung. Er rutschte bei der Landung vom First ab, konnte sich an der Dachrinne doch noch halten, traute sich dann aber weder vor noch zurück. Aus eigener Kraft konnte er das Nest auf dem Kamin nicht erreichen. Für ihn aber lebensnotwendig, denn die Jungen werden nur im Horst gefüttert. So entschloss man sich den Jungstorch vom Dach zu holen und ihn in eine Tierpflegestation zu bringen.

Josef Laus und Georg Roßbacher holten den verunglückten aber unverletzten Storch vom Dach und fuhren ihn in einer Tiertransportkiste zur Pflegestation. Dort wird er wieder aufgepäppelt und dann in die freie Wildbahn entlassen.

nn