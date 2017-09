Neuhaus trauert um Ehrenbürger Eberhard Lahner

Altbürgermeister starb im Alter von 89 Jahren - Mühsam eigene Existenz geschaffen - vor 35 Minuten

NEUHAUS - Eberhard Lahner aus Neuhaus bei Aufseß ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er erwarb sich als Gemeinderat von Neuhaus, als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde und als Bürgermeister von Aufseß große Verdienste. 1989 ernannte ihn der Gemeinderat von Aufseß zum Altbürgermeister und Ehrenbürger.

1991 erhielt Lahner die Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. Als Bürgermeister sorgte er unter anderem für die Kanalisierung der Straßen. Im Zuge der Gebietsreform wirkte Lahner am Zusammenschluss von Neuhaus und Sachsendorf mit.

Eberhard Lahner fühlte sich stets dem Allgemeinwohl verpflichtet. Er gehörte den örtlichen Vereinen an und übernahm dort gern ehrenamtliche Aufgaben. Wo immer er gebraucht wurde, war Lahner mit seiner Tatkraft zu Stelle. So war er vier Jahre lang Schöffe beim Landgericht Bayreuth. Von 1989 bis 2002 steuerte er den Bürgerbus.

1928 geboren, musste sich Lahner in der Nachkriegszeit eine Existenz schaffen. Ab 1947 arbeitete er mit seinem Vater im Straßenunterhalt. 1953 legte er die Straßenwärterprüfung ab, war beim Landkreis Ebermannstadt beschäftigt und kam 1972 zum Landratsamt Bayreuth.

Die Trauerfeier findet am Montag um 14.30 Uhr in der St. Matthäus Kirche in Neuhaus, mit anschließender Beisetzung statt.

