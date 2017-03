Neuhaus tritt beim Hochbehälterbau aufs Gas

Aufträge für den Neubau am Grottenberg vergeben — Punktlandung bei den Kosten — Baubeginn im April - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Bis April nächsten Jahres soll der neue Hochbehälter der Marktgemeinde am Grottenberg fertig sein. Die Aufträge für den Bau der Feldscheune und der beiden Edelstahltanks wurden in vier Losen in der jüngsten Marktratssitzung vergeben. Die Kosten liegen bei insgesamt knapp 1,05 Millionen Euro.

Der Bauplatz für den neuen Hochbehälter oberhalb der Ortschaft Krottensee (im Hintergrund) ist bereits gerodet. Bis April 2018 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Foto: Brigitte Grüner



Doch damit nicht genug. Eines der Gewerke konnte am vergangenen Dienstag noch nicht vergeben werden. Sieben Firmen waren zwar eingeladen worden, ein Angebot für die Estrich- und Fliesenarbeiten abzugeben. "Das Ergebnis war enttäuschend", drückte es Planer Norbert Winter vom Ingenieurbüro Seuß aus. Nur ein Angebot ging ein; dieses lag um etwa 35.000 Euro über der Kalkulation des Fachbüros.

Einstimmig war der Marktrat damit einverstanden, die Ausschreibung aufzuheben und einen zweiten Versuch zu machen. Die anderen vier ausgeschriebenen Gewerke konnten in Auftrag gegeben werden.

Die kostenintensivste Maßnahme sind der Behälterbau und die Rohrinstallationen. Dafür seien Spezialfirmen nötig, sagte Norbert Winter. Dieses Gewerk war daher im Staatsanzeiger vom 27. Januar öffentlich ausgeschrieben worden. Zehn Firmen haben detaillierte Unterlagen angefordert, vier Angebote gingen ein. Den besten Preis bot eine Fachfirma aus Ravensburg, die laut Planer auch sehr gute Referenzen habe. Das Gremium erteilte den Auftrag zu einem Preis von 545.535,27 Euro, obwohl er etwas über dem kalkulierten Betrag lag.

Beim Blick auf alle Gewerke – andere Lose kommen günstiger als vorab ermittelt – hat das Planungsbüro bei den Kosten eine Punktlandung erreicht, sagte Bürgermeister Josef Springer.

Im ersten Gewerk, das im April 2017 begonnen werden soll, geht es um die Baumeisterarbeiten. Darunter fallen die Erdarbeiten, die Entwässerung, die Zuwegung und das Stahlbetonfundament. 14 Betriebe wurden um ein Angebot gebeten. Der Auftrag wurde vom Marktrat zum Angebotspreis von 327.246,06 Euro an eine örtliche Baufirma vergeben. Für die Holzbauarbeiten – darunter fallen auch Zimmerer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten – schickte das Ingenieurbüro zwölf Ausschreibungen. Fünf Angebote gingen ein. Den Auftrag bekam eine Firma aus Königstein zu einem Preis von 128.540,18 Euro.

Eine wichtige Maßnahme ist die Anbindung der Rohrleitung vom Standort des bisherigen Hochbehälters zum neuen Behälter. 80 bis 90 Meter müssen ergänzt werden, so Norbert Winter. Auch Stromkabel müssen zum Grottenberg hochgezogen werden. Die Grottenallee selbst muss laut Ingenieur nicht aufgegraben werden, da Stahlbetonleerrohre verlegt sind. Vom neuen Hochbehälter aus ist eine rund 60 Meter lange Leitung zum Gasthaus Grottenhof erforderlich.

Die Kosten für diesen Anschluss zahlt die Wirtsfamilie. Von neun kontaktierten Firmen gaben fünf ein Angebot ab. Zum Zuge kommt ein Unternehmen aus Kulmbach. Die Kosten für die Anbindung und den Grundablass liegen bei 46.344,10 Euro.

Das Baugrundstück unterhalb des Grottenbergs gehört der Gemeinde. Die Feldscheune, die um die Edelstahlbehälter gebaut wird, bekommt sowohl an der Fassade als auch am Dach eine gute Dämmung, damit eine Wassertemperatur von sechs bis acht Grad erreicht werden kann.

Der Bau beginnt im nächsten Monat. Bis Oktober soll die Feldscheune stehen, damit im Winter der Edelstahlbau durchgeführt werden kann, erklärte Norbert Winter. Zuletzt folgen Elektronik und Steuerungstechnik. "Im April 2018 sollte alles fertig sein." Danach werden die drei alten Hochbehälter der Marktgemeinde, die über 100 Jahre alt sind, sukzessive vom Netz genommen. In Sachen Zuschusswesen ist am 1. Januar 2016 eine neue RZWas (Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben) in Kraft getreten. Damit werden in Härtefällen Sanierungen im Bereich Trink- und Abwasser gefördert. Voraussetzung ist das Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes, erläuterte Geschäftsleitender Beamter Heinz Stark. Ob dieser – er liegt bei 4100 Euro pro Kopf — in Neuhaus erreicht werden wird, ist noch ungewiss. "Wir sollten uns die Chance dennoch nicht verbauen und vorsorglich einen Antrag stellen", so Springer. Immerhin investiert der Markt in den Hochbehälterbau, die Brückenleitung und Renovierungen in Kläranlage und Kanalisation. Der Marktrat stimmte zu, den Antrag zu stellen. Mit der Ausarbeitung wurde das Amberger Ingenieurbüro Seuß beauftragt.

BRIGITTE GRÜNER