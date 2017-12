Neuhaus will seinen Bahnhof künftig anders nutzen

NEUHAUS/PEGNITZ - Bis auf den letzten Platz besetzt war der Saal der Gaststätte Frankenalb bei der zweiten Bürgerversammlung. Bürgermeister Josef Springer informierte über die laufenden Maßnahmen und die Finanzlage der Gemeinde, die Bürger trugen ihre Sorgen und Wünsche vor. Eins wurde dabei klar: Die Bezahlbarkeit aller notwendigen Investitionen macht für den Markt Neuhaus Kreditaufnahmen notwendig. Die Bürger machen sich Sorgen über Abgaben und Gebühren, die in Zusammenhang mit den gemeindlichen Investitionen auf sie zukommen könnten.

Wohnungen im Neuhauser Bahnhof wird es auf Dauer wohl nicht mehr geben. Aufwändige Sanierungsarbeiten würden viel zu hohe Mieten mit sich bringen. Foto: Klaus Möller



Wie bereits bei der Bürgerversammlung in Mosenberg, ging Springer zu Beginn auf die wichtigsten Zahlen und umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde ein (wir berichteten). In Neuhaus gab es zusätzliche Informationen über das 2014 von der Gemeinde übernommene Bahnhofsgelände und das ehemalige Fabrikgrundstück der Firma Creation Groß.

Dieses Grundstück, so Springer, stehe seit 22 Jahren zum Verkauf. Trotz diverser Interessenten konnte es nicht an den Mann gebracht werden. Um auf Dauer eine Industrieruine zu vermeiden, sehe er im Verkauf des Grundstücks an den Deutsch-Türkischen Kulturverein aus Velden eine tragbare Lösung. Der Verein will Vereinsräume schaffen, die Liegenschaft renovieren und für Wohnzwecke sowie gewerbliche Zwecke vermieten.

Den Bahnhof einschließlich der Parkplätze, so Springer weiter, habe die Gemeinde erworben, um zu verhindern, dass Privatinvestoren die Parkplätze sperren oder Parkgebühren verlangen. Die derzeitigen Miteinnahmen seien interessant, aber eine künftige Wohnraumnutzung des Gebäudes dürfte schwierig werden.

Die dafür notwendige Sanierung würde aufgrund von Brand- und Lärmschutzmaßnahmen sowie der Neuinstallation der Wasser- und Elektroleitungen am Ende zu viel zu hohen Mieten führen. Man werde sich um andere nachhaltige Verwendungsmöglichkeiten, auch mit Blick auf die Städtebauförderung, kümmern müssen.

30 Jahre ging es in Neuhaus ohne Straßenausbaubeitragssatzung. Doch die von der Rechtsaufsichtsbehörde geforderte Einführung aufgrund der Kreditaufnahmen der Gemeinde bereitet vielen Bürgern Sorge. Bis zu 50 000 Euro könnten auf die Grundstücksbesitzer bei einer Straßenerneuerung im Bereich der Siedlung zukommen. Da hänge ein Damoklesschwert über den Bürgern. Die Satzung gefalle ihm auch nicht, erklärte Springer. Doch wo solle das Geld herkommen? Eine Grundsteuererhöhung bringe da wenig. Zuwendungen von außerhalb gebe es so gut wie keine mehr.

Zur Vermeidung zu hoher Beiträge beim Straßenbau wurde das "Rednitzhembacher Modell" ins Spiel gebracht. Dort würde man die Straßen hauptsächlich nur sanieren, zum Beispiel durch Abfräsen der Asphaltdecke. Beiträge würden dadurch nicht fällig.

Markt soll bleiben

Das lasse sich nicht so leicht auf Neuhaus übertragen. Das hänge immer vom Straßenunterbau ab. Und der sei in Neuhaus nicht immer optimal, erläuterte Diplomingenieur Norbert Winter. Natürlich würde man vor einem Vollumbau einer Straße stets die Sanierungsfähigkeit einer Straße prüfen lassen. Heinz Stark, Geschäftsleitender Beamter der Gemeinde, betonte, die Einführung dieser Satzung habe das Landratsamt gefordert. Und bei Einführung müsse sie auch angewendet werden. Sein Trost: Gegen die Satzung laufen in Bayern derzeit viele Bürgerbegehren, und im nächsten Jahr seien Landtagswahlen.

Trotz der Sperrung der Burg aufgrund der Sanierungsarbeiten soll der Kunsthandwerkermarkt nach Möglichkeit weiter in Neuhaus stattfinden. Im Gemeinderat werde man sich über einen alternativen Standort Gedanken machen, sagte Springer. Allerdings seien in dieser Angelegenheit auch die Bürger gefordert, die alljährlich auf diesem Markt einen Stand betreiben.

Dem Vorschlag anwesender Bürger, Gewerbegebiete auf Vorrat zu schaffen, erteilte Springer eine klare Absage. Die Kosten und Risiken für die Gemeinde seien da zu hoch. Zudem verfüge die Gemeinde über keine geeigneten Flächen. Auch die Pegnitz, Landschaftsschutzgebiete und die vorhandene Bebauung würden da Probleme bereiten.

Warum die geplante Erdgasleitung aus Großmeinfeld komme und nicht aus dem näher gelegenen Ranna, wollte Roland Löb wissen. In dem Fall, so Springer, hätte man eine neue Übernahmestation für rund 600 000 Euro bauen müssen. Nach dem Absprung eines Mitinvestors nutze das Bayernwerk die bestehende Station in Großmeinfeld.

Spielräume eingeschränkt

Einen unmittelbaren Nutzen für die Gemeinde gebe es durch die Erdgasleitung nicht, erklärte Springer auf Nachfrage. Aber die Gemeinde wolle das Gasnetz nutzen, um die energieintensive Kläranlage und die Schule – nach einem Neubau — anzuschließen. Profitieren könnten auch die Bürger. Für sie gebe es in absehbarer Zeit eine Info-Veranstaltung über einen Anschluss an das geplante Gasnetz.

Die Planungen für einen Neubau der Grundschule laufen, erklärte Springer in diesem Zusammenhang. Allein wegen der notwendigen Barrierefreiheit käme nur ein Neubau in Frage. Die ständigen Verzögerungen des seit Jahren geplanten Schulum- beziehungsweise -neubaus habe er nicht zu verantworten. Allein die dringend notwendigen Sanierungen der Wasserversorgung einschließlich Hochbehälter und der Abwasserkanäle hätten die finanziellen Spielräume der Gemeinde erheblich eingeschränkt.

Wegen des Breitbandausbaus in Höfen wollte sich der Bürgermeister nicht festlegen. Mit der Telekom stehe man zwar wegen der Lose 3 und 4 in Verhandlung, aber endgültige Planungen lägen erst Anfang 2018 vor. Die Umsetzung des Breitbandausbaus sei auch eine finanzielle Frage. Auch bei einer 80-prozentigen Förderung durch den Freistaat würde bei Baukosten in Höhe von 1 000 000 Euro eine Belastung von 200 000 Euro auf die Gemeinde zukommen.

