Neuhauser Adventsbasar ist Geschichte

Aus nach 28 Jahren: Kleiner Markt konnte mit der gewachsenen Konkurrenz in der Region nicht mithalten - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Auf dem Neuhauser Adventsbasar, der auf eine frohe und besinnliche Vorweihnachtszeit einstimmen soll, machte sich am Samstag etwas Wehmut breit: Bernard Kulacz eröffnete nach über 25 Jahren den kleinen Weihnachtsmarkt der Pfarrei St. Peter und Paul auf dem Kirchplatz zum letzten Mal.

Am vergangenen Samstag hatten die Neuhauser das letzte Mal Gelegenheit, über den kleinen Adventsbasar auf dem Kirchplatz zu bummeln. © Foto: Klaus Möller



Mit einem Klassiker der Vorweihnachtszeit, dem Lied von der "Weihnachtsbäckerei", stimmten die Kleinen vom Kindergarten die ersten Besucher des Basars auf die Adventszeit ein. Sowohl Bürgermeister Josef Springer (CSU) als auch Pater Johannes Nikel dankten bei ihrer Begrüßung den kleinen Sängern. Beide bedauerten, dass es diesen fröhlichen Kindergesang künftig am Samstag vor dem ersten Advent nicht mehr zu hören geben wird und wünschten den Besuchern trotzdem einen schönen Bummel über den vorweihnachtlich geschmückten Kirchplatz.

Kindergarten, Ministranten und die Kirchengemeinde mit Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat sorgten mit Plätzchen, Waffeln, Bratwürsten und Glühwein für das leibliche Wohl der Gäste. Der Bastelkreis bot Weihnachtsgestecke und Adventskränze an.

Mitarbeiter schwer zu finden

Bevor es für die Kinder kleine Geschenke vom Nikolaus gab, verkürzte die Gruppe "Te Deum" unter der Leitung von Ute Hüter die Wartezeit mit Adventsliedern.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Pater Johannes festgestellt, dass der Neuhauser Adventsbasar seit seinen Anfängen doch sehr geschrumpft sei. Mesnerin Anneliese Dietze erinnerte sich an die Anfänge vor 28 Jahren: Weihnachtsgestecke und Adventskränze wurden damals erst in der Kirche und später an Ständen neben dem Gotteshaus verkauft. Daraus entwickelte sich ein kleiner, aber feiner und über Jahre florierender Markt auf dem Kirchplatz. In den Anfangsjahren des Basars habe es in der Umgebung von Neuhaus auch so gut wie keine anderen Adventsmärkte gegeben, ergänzte Bernard Kulacz. Doch in den vergangenen Jahren sei dieses Angebot stark gewachsen. Damit könne der Neuhauser Adventsbasar nicht mehr mithalten, so Kulacz. Zudem sei es für die Kirchengemeinde immer schwieriger geworden, engagierte Mitarbeiter für den Basar zu finden.

