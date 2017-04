Neuhauser für jahrzehntelanges Engagement ausgezeichnet

Josef Friedlein aus Neuhaus ist seit 50 Jahren Feldgeschworener - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Josef Friedlein aus Neuhaus ist seit fünf Jahrzehnten Feldgeschworener und wurde für das unermüdliche Engagement jetzt ausgezeichnet.

Friedlein wurde in Nürnberg von Heimatminister Dr. Markus Söder (rechts) und Staatssekretär Albert Füracker (links) für sein langjähriges Wirken im kommunalen Ehrenamt ausgezeichnet. © Marktgemeinde Neuhaus



Friedlein wurde in Nürnberg von Heimatminister Dr. Markus Söder (rechts) und Staatssekretär Albert Füracker (links) für sein langjähriges Wirken im kommunalen Ehrenamt ausgezeichnet. Foto: Marktgemeinde Neuhaus



Wanderschuhe oder Gummistiefel und unempfindliche Kleidung gehören zur seiner "Dienstuniform". Die Arbeit ist nicht vom heimischen Schreibtisch aus zu erledigen. "Es ist kein leichtes Amt. Oft ist es sogar Knochenarbeit", erzählt Friedlein im NN-Gespräch. Manchmal müsse er in Hecken kriechen, um Grenzzeichen zu finden oder zu setzen. "Nicht selten sind Dornen dran." Bei Vermessungen im Wald müssen bisweilen Wurzeln abgeschlagen werden, um den Grenzstein an der richtigen Stelle setzen zu können. Kein Wunder, dass vor allem Männer diese Arbeit machen. Im Nürnberger Land gibt es aktuell eine weibliche und 302 männliche aktive Feldgeschworene.

Einmal Feldgeschworener – immer Feldgeschworener. Dieses kommunale Ehrenamt behält man zeitlebens. Man ist entweder Aktiver oder Passiver. Wer mindestens 75 Jahre alt ist und 25 Jahre engagiert war, wird nach Beendigung der aktiven Zeit zum "Ehrensiebener" ernannt. Für Josef Friedlein kommt ein Rückzug derzeit noch nicht in Frage. Mit seinen 75 Jahren möchte der rüstige Neuhauser, der seit rund 40 Jahren als Obmann in seiner Gemeinde fungiert, noch nicht aufhören.

"Ins kalte Wasser geworfen"

Nach dem Schulabschluss hat Josef Friedlein eine Lehre als Maschinenschlosser gemacht. Der damalige Zweite Bürgermeister Andreas Laus wollte den jungen Mann nach der Gesellenprüfung als Mitarbeiter für den gemeindlichen Bauhof anwerben. Der Grundwehrdienst bei der Bundeswehr kam aber dazwischen. Ab 1. Januar 1967 war Friedlein bei der Gemeinde beschäftigt. Als einziger kommunaler Arbeiter war er für alle Aufgaben in Personalunion zuständig. 21 Jahre betreute er die Kläranlage, 37 Jahre die gesamte Wasserversorgung. 1967 wurde er auch Feldgeschworener. Grundsätzlich müssen die Gemeinden passende ehrenamtliche Vermesser benennen. Diese arbeiten dann bei Bedarf mit den Vermessungsämtern zusammen. Bei Josef Friedlein war es praktisch, da er ohnehin Arbeiter der Gemeinde war. Erst als er im Ruhestand war, beantragte er bei Einsätzen die Aufwandsentschädigung von derzeit zwölf Euro.

Josef Friedlein hat Teile seiner Ausrüstung zuhause im Keller immer parat: Er zeigt hier Tonrohre, Eisenrohre oder Grenzpunkte, die genutzt werden, um Grenzen sichtbar zu machen. © Brigitte Grüner



Josef Friedlein hat Teile seiner Ausrüstung zuhause im Keller immer parat: Er zeigt hier Tonrohre, Eisenrohre oder Grenzpunkte, die genutzt werden, um Grenzen sichtbar zu machen. Foto: Brigitte Grüner



"Ich bin damals regelrecht ins kalte Wasser geworfen worden", erzählt der 75-Jährige. Alle Kenntnisse für das Amt habe er sich selbst angeeignet. Später arbeitete er die Männer ein, die nun zusammen das Team der Feldgeschworenen in Neuhaus bilden. Beim damaligen Eschenbacher Landrat Josef Decker wurde Friedlein zusammen mit Paul Reindl vereidigt. Jetzt hat er vier Kollegen. Georg Meiler aus Höfen und Reiner Wegner aus Mosenberg sind schon länger dabei. Wolfgang Dietze aus Mosenberg und Manfred Siegordner aus Finstermühle kamen erst vor wenigen Jahren dazu.

Angefordert werden die Feldgeschworenen von der Gemeinde, die wiederum Termine vom Vermessungsamt bekommt. Jeder der fünf Männer hat jährlich durchschnittlich fünf Einsätze. Obmann Friedlein führt genau Buch, wer wann eingesetzt wurde, denn er möchte jeden Siebener – so werden Feldgeschworene auch genannt — möglichst gleich oft anfordern.

Die Ausrüstung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nur zum Teil verändert, erzählt Josef Friedlein. Pickel, Schaufel, Spaten und Senkel sind bei jedem Einsatz dabei. Früher führten die Feldgeschworenen so genannte Fluchtstäbe mit, die zum Signalisieren des Grenzverlaufs dienten. Diese gehören der Gemeinde und sind ebenso wie die Grenzsteine im Bauhof eingelagert. Heute sind die Stäbe nicht mehr nötig, weil die Beamten der Vermessungsämter mit digitalen Geräten arbeiten.

Wenn Grenzen neu markiert werden müssen, hat der Siebener Ton- oder Eisenrohre oder so genannte Grenzpunkte dabei. Welche Markierung er wählt, hängt vom Untergrund ab. Die Tonrohre sind für weiche Acker- oder Wiesenböden geeignet und müssen mindestens 30 Zentimeter unter die Oberfläche, damit sie der Landwirt nicht versehentlich aus dem Boden pflügt. Die Eisenrohre werden in Schotterstraßen geklopft; und die Grenzpunkte, die wie große Stahlnägel aussehen, kommen in geteerte Flächen.

Viel Arbeit mit Baugebieten

Angefordert werden die Ehrenamtlichen von der Gemeinde oder von Privatleuten, die ihren genauen Grenzverlauf vermessen lassen wollen. Bei neuen Baugebieten haben die Männer viel Arbeit. "Da sind zwei Leute schon mal eine Woche beschäftigt." Die Siebener arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch hat Friedlein bisweilen Diskussionen erlebt; auch Zweifel über die Richtigkeit des Grenzverlaufs kamen manchmal auf. Oft sind es immer wieder die gleichen Skeptiker.

Feldgeschworene gab es schon im Mittelalter. Früher nutzten die damit beauftragten Bürger geheime Zeichen. Die Siebenerzeichen sind meist besonders geformte und beschriftete Zeichen aus dauerhaftem Material. Sie wurden im Bereich des Grenzsteins in einer bestimmten Anordnung ausgelegt. Die Art dieser Anordnung bezeichnet man als "Siebenergeheimnis". An Form und Lage der Zeichen konnte man erkennen, ob der Stein verändert wurde. Solche Geheimnisse hat Josef Friedlein nicht. "In Neuhaus gibt es nur ehrliche Bürger, die versetzen nichts", sagt er im Brustton der Überzeugung.

BRIGITTE GRÜNER